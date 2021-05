El Senado insta a dotar de fondos el Corredor Atlántico pese a la abstención del PSOE

El Senado insta al Gobierno central a presentar el Plan Director del Corredor Atlántico, habilitar financiación en los Presupuestos del Estado y solicitar los fondos europeos necesarios para ejecutar la modernización del tren gallego de mercancías. La iniciativa fue impulsada por el grupo popular que trasladó a la Comisión de Transportes de la Cámara Alta la proposición que había sido aprobada por consenso de todos los grupos en el Parlamento gallego el pasado diciembre. Sin embargo, en el debate de ayer en el Senado no se repitió esa unanimidad. El PSOE se abstuvo al considerar que la propuesta de los populares se ceñía solo a Galicia mientras que ellos defendieron hacerla extensiva a todo el Corredor Atlántico y al Mediterráneo.

En todo caso, la iniciativa del PP prosperó finalmente al contar con 11 apoyos, 15 abstenciones y solo tres votos en contra.

"Necesitamos actuaciones concretas que demuestren la apuesta por el Corredor Atlántico"

“Necesitamos ya actuaciones concretas del Gobierno que demuestren una apuesta decidida por el Corredor Atlántico”, defendió la senadora popular Pilar Rojo. Según explicó, esta infraestructura es “vital” para Galicia pues permitirá conectar los puertos y las plataformas logísticas de la fachada atlántica con el interior y con el resto de corredores europeos.

En 2019 la conexión de Galicia con el Corredor Atlántico pasó a incluirse en la Red Transeuropea de Transporte y, por lo tanto, puede acceder de forma prioritaria a ayudas de la UE. Sin embargo, el Gobierno todavía no ha definido los proyectos que podrán optar a esta financiación.

Descolgados

“Es necesario exigir al Estado el desarrollo inmediato del Corredor Atlántico y más teniendo en cuenta el escenario de financiación europea que se abre”, advirtió Pilar Rojo. “Nos preocupa que quedemos descolgados del acceso a estos fondos”, insistió.

La iniciativa presentada por el PP reclama priorizar los proyectos de infraestructuras del Corredor Atlántico en Galicia y mejorar las conexiones con Portugal con la construcción de la salida sur de Vigo. También reclama el nombramiento de un comisionado para agilizar y coordinar los proyectos susceptibles de lograr financiación europea.

“Nos vamos a abstener porque queremos desarrollar los dos corredores en su totalidad y no solo en una parte de su territorio”

El grupo socialista propuso cambiar la redacción de la moción por un texto más simple en el que se instaba a “seguir impulsando el desarrollo del Corredor Atlántico de acuerdo con las previsiones de inversión indicadas en los Presupuestos del Estado”.

La socialista Ana María Agudíez explicó que la inversión prevista en la totalidad del Corredor Atlántico son 41.000 millones y asegura que el 60 por ciento ya está ejecutado. Para el Noroeste prevén destinar 3.000 millones, pero no detalló los proyectos concretos y su financiación. La senadora del PSOE recalcó, en todo caso, que tanto este corredor como el Atlántico son “una prioridad” y explicó que no pueden apoyar una propuesta del PP que solo aluda a la necesidad de priorizar el tren gallego de mercancías. “Nos vamos a abstener porque queremos desarrollar los dos corredores en su totalidad y no solo en una parte de su territorio”, explicó.

Por otro lado, la conselleira de Infraestruturas e Movilidade, Ethel Vázquez, anunció ayer que las líneas ferroviarias A Coruña-Ferrol y A Coruña-Lugo-Monforte se incorporarán a los corredores europeos tras la aceptación de la Comisión Arco Atlántico. Así, explicó que buscarán que se “abra una puerta” para conseguir financiación europea que permita la electrificación de las líneas para ser “competitivos”. El objetivo es “modernizar” estas líneas a través de inversiones. Así, lo anunció tras reunirse con la Confederación de Empresarios de A Coruña.