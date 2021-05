La Guardia Civil, en alerta por los vehículos sin ITV al detectar sesenta cada día

Desde el Sector de Tráfico en Galicia advierten de que si un conductor es denunciado por carecer de la inspección solamente se puede circular de la estación de ITV la al taller para reparar y de ahí de regreso a la ITV o al domicilio. Tiene 10 días para subsanar los defectos y no puede circular durante esos días. Y si los defectos son considerados muy graves, el vehículo ya debe abandonar la estación de la ITV en grúa y regresar en grúa con los defectos subsanados para pasar nuevamente el control.

El vehículo interceptado sin la ITV es sometido a un seguimiento para comprobar que finalmente se somete a la inspección. De oficio la DGT comprueba que los vehículos denunciados han superado la ITV y si no lo hacen puede ordenar su inmovilización, puesto que el permiso de circulación del vehículo queda sin validez con una ITV desfavorable o caducada.

En solo tres meses se interceptaron 5.300 vehículos frente a los 2.800 de hace un año

“Los conductores profesionales suelen cumplir en esta materia pues las empresas cargadoras suelen exigir tener al día la documentación. Y es difícil encontrar un vehículo de transporte de viajeros que no cumplan”, explica Héctor Teixeira, guardia civil del Sector de Tráfico en Galicia.

La excusa más recurrente suele ser es un vehículo que se utiliza poco o que lleva mucho tiempo parado. “Pero no hay que olvidar que el permiso de circulación del vehículo no es válido sin la ITV en vigor, y, por tanto, las compañías de seguros se pueden negar a cubrir los siniestros de un vehículo que no cumple las condiciones técnicas para circular. Además de ser un riesgo para la seguridad vial salir con un vehículo a carretera que tiene o puede tener deficiencias graves o muy graves”, advierte Teixeira.

Por lo general, un vehículo que circula sin ITV ya suele tener deficiencias visibles: alumbrado y neumáticos gastados son las más comunes, pero las patrullas también detectan otras más graves como sistemas de frenado deficientes, amortiguación y dirección.

“En caso de siniestro grave, en el que el vehículo presenta daños de consideración, el equipo de atestados propone una inspección técnica extraordinaria que deberá pasar una vez reparado antes de volver a circular”, detalla Teixeira.

En los primeros tres meses de este año también fueron detectados 556 vehículos sin seguro, un 9% más que hace un año. La mayoría, en las provincias de Pontevedra (186) y A Coruña (179).