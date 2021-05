“Seleccionamos la Administración del siglo XXI con métodos del XX”

–Los nuevos retos de la Administración, que cada vez es más digital, se encuentran en Galicia con una población cada vez más envejecida. ¿Cómo se pueden blindar los derechos de los ciudadanos más mayores, que poco saben de nuevas tecnologías, y los trámites digitales?

–Yo uso mucho una expresión: “La administración del siglo XXI no es una administración tecnológica, sino ciudadanocéntrica”. La tecnología es una herramienta para hacer más fáciles las cosas. Y en mi blog, digo “hazlo fácil”. Que no sea una terrible tarea pensar en hacer unos trámites para la administración. Galicia concentra más núcleos rurales que el resto del Estado y, en efecto, tenemos una serie de dificultades para la tecnología tanto por conectividad del territorio, como por la brecha digital. Pero la administración pública tiene mecanismos: hay unas Oficinas de asistencia en materia de registros, en la que los empleados públicos tienen que ayudar al ciudadano a relacionarse telemáticamente. Y el modo presencial no desaparece. Al final, las máquinas tienen que hacer aquello que no necesitamos que hagan las personas, para contar con más tiempo de atender bien al ciudadano, de ser empáticos y ayudar a nuestros mayores. En vez de un muro digital, debemos hacer una pasarela para ayudarles.

–Quizás si se reforma la administración, ¿habrá que reformar también el acceso a ella, el modelo de oposiciones?

–Sí, la verdad es que la reforma de acceso al sistema público forma parte del ABC de los últimos tiempos. En breve, se va a producir una jubilación masiva en las administraciones públicas, así que a la inversa, habrá que hacer una incorporación masiva. Y hay que pensar en qué modelo queremos: tenemos un modelo eminentemente memorístico que quizás valiera para el siglo XX, pero que yo creo que no es el más adecuado.

–¿Qué se le debe exigir al nuevo funcionario?

–Los nuevos tiempos requieren de nuevos perfiles profesionales, de competencias y habilidades también en el manejo de las personas. Las oposiciones públicas, después de tantos años han demostrado un sesgo, tanto de ascendencia geográfica como económica: no todo el mundo puede permitirse estar tantos años estudiando desde que finaliza sus estudios. Hay reformas que ya se han iniciado en el Reino Unido y Francia. No se trata de descapitalizar el sistema público de conocimientos, sino de cambiar del modelo memorístico. Ya en la China de 2200 años a. C., había un sistema de exámenes para valorar las distintas capacidades de los funcionarios, que eran trienales. Hablábamos de la necesidad de personas empáticas, creo que el empleo público del futuro pasa por la doble inteligencia: la artificial y la emocional. Es decir, la capacidad de comunicación y de gestión de las emociones, de resolver conflictos, tener liderazgo, habilidades relacionales y gestión de equipos. De dotar a nuevos perfiles. En estos momentos, con tal de que una persona tenga capacidad de estudiar, entra. Pero no es lo mismo un puesto que se dedica a la auditoría pura que alguien que está de cara al público. Creo que hay que cambiar por completo. Estamos seleccionando la Administración del siglo XXI con métodos del siglo XX.

–¿Deberían introducir más controles de horarios y trabajo o cobrar por productividad?

–No puede ser que el empleo público sea un empleo refugio, que simplemente se busque un sueldo asegurado o permanente. Hay que buscar la vocación de servicio público y cultivar la captación del talento. Pero tampoco me parece justo poner el foco en el control horario. No puede ser que se nos evalúe como una silla, puedes estar como un clavo de 8 a 3 y ser improductivo. Yo creo que el control basado en el presencialismo está caduco. No significa que no tenga que haber control, pero yo creo en la productividad y en los resultados. Habrá que tener objetivos e indicadores, que establezcan si se cumplen y contenidos actualizados.

–¿Se plantea de algún modo una nueva estructura salarial?

– El problema es que no tenemos incentivos salariales retributivos y al final, es café para todos. La tríada de objetivos, indicadores y evaluación está en nuestro sistema, solo hay que aplicarlo.

–¿Cree que sobra Administración? ¿Falta eficacia o es un tópico?

– Yo creo que no es un tema de cantidad, sino de calidad. A lo mejor lo que hay que redistribuir es la carga de trabajo. Necesitamos flexibilizar el modelo, que es muy rígido y buscar resultados. En la era del dato, en 2021, tendríamos que hacer analíticas. Hay espacio de mejora en eficiencia. No olvidemos que la Administración solo sirve si funciona para el ciudadano.