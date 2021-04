Ya no hay rastro del rey emérito Juan Carlos I en el callejero de Pontevedra. La avenida que llevaba su nombre acogió ayer el simbólico acto de retirada de su placa, que fue sustituida por la de Virxinia Pereira Renga, “galeguista, garante do legado político e artístico de Castelao”, según reza el nuevo cartel. La decisión ya se había adoptado por el pleno municipal en febrero, pero hasta este viernes no se concretó la sustitución porque un recurso de un particular, ya desestimado, retrasó la “ceremonia”, a la que asistieron el alcalde, Miguel Fernández Lores, y la concejala de Cultura, Carme Fouces, junto a otros miembros del gobierno local.

El BNG, que contó en el pleno de febrero con el apoyo del PSOE describió la medida como un acto de “justicia, decencia e higiene democrática” tras los escándalos sobre la fortuna oculta del monarca.