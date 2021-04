La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, contaba con que el Tribunal Constitucional suspendiese parte de la Lei de Saúde gallega al considerar la normativa una “chapuza jurídica”. A su juicio, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, era “consciente” de ello y de que la reforma era “inútil” para luchar contra la pandemia. En una entrevista a la TVG, defendió que el camino pasa por “reforzar la sanidad pública”.

También el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, exhortó “ a Feijóo a evitar “atajos” para esa lucha, como la reforma de la Lei de Saúde que, destacó, recibió un “batacazo” del Constitucional. La Lei gallega, reprochó, juega “en clave partidista” y “saltándose derechos fundamentales”.

El Constitucional ratificaba ayer la admisión a trámite del recurso presentado por el Gobierno central contra la reforma de la Lei gallega y, por consiguiente, la suspensión del apartado 5 del artículo de la modificación, donde se definen actuaciones como la obligación de vacunación. Ahora las partes, entre ellas Xunta y Parlamento, pueden personarse y presentar alegaciones.

Negociación

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, trasladó, tras su primer encuentro con el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, que el Ejecutivo central apuesta por “la vía del diálogo” para solucionar el conflicto, pero “sin renunciar” al recurso. El objetivo, destacó, es “encontrar una solución a los preceptos que vulneran derechos fundamentales y entran en competencias del Estado”. Ese marco negociador extraprocesal se traduce en la activación de la comisión bilateral.

Mientras, desde Galicia, la Xunta vuelve a defender que su normativa no obliga a vacunarse, pero se abre a “discutirlo”. El conselleiro de Sanidade, Julio García, sostiene que la norma gallega no establece la vacunación obligatoria, sino que remite a esa posibilidad si la UE o el Estado lo exige. No obstante, indicó que la Xunta está dispuesta a “discutir” los términos y Alfonso Rueda, vicepresidente primero del Ejecutivo gallego, instó a “seguir negociando” ya.