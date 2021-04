Los gallegos mejoran la nota en la ABAU de la pandemia, pero siguen a la cola

El atípico curso de la pandemia se saldó con una selectividad a juego, poco convencional: como los alumnos tuvieron clase on line buena parte del tiempo y no se podía garantizar que avanzasen por igual en los temarios, se promovió una prueba con más opciones de lo habitual para no perjudicarlos. Eso redundó en que se disparasen, hasta casi duplicar el porcentaje, los alumnos que lograron sobresaliente en Galicia: casi cuatro de cada cien.