Al centro de salud a pedir las claves para el bono turístico de la Xunta

El bum del bono turístico de la Xunta para irse de viaje por Galicia ha estado en boca de todos en los últimos días. Las ayudas se agotaron en pocas horas ante el aluvión de peticiones. Para realizar la solicitud online se necesitaba la conocida como Chave365, una contraseña que la Xunta ha impulsado para realizar trámites sanitarios, administrativos o educativos. Los centros de salud están habilitados para gestionar esta Chave365, pero solo por motivos sanitarios. Pero en los últimos días están recibiendo un aluvión de personas que acuden a su ambulatorio a que les ayuden a tramitar esa clave para solicitar el bono turístico. Esto no está sentando nada bien a los profesionales de Atención Primaria, ni a los sanitarios ni a los administrativos. “Ya no nos llega con las decenas de llamadas que tenemos que atender a diario de personas con dudas por las vacunas o porque no entienden los mensajes de texto que les envían para convocarles para la inyección. Tampoco nos llega con todas las gestiones y los seguimientos que tenemos que hacer de las personas que están contagiadas en sus domicilios. Sino que ahora tenemos colas de personas que quieren que les tramitemos el bono turístico de la Xunta, incluso vienen con hojas de reclamaciones porque no se quedaron sin él. Es absolutamente surrealista”, denuncian empleados del centro de salud de Pintor Colmeiro, en Vigo.

Los ambulatorios se critica no solo que están teniendo que hacer frente a cada vez más tareas en una situación como la actual, sino que lo hacen con menos personal. Porque por ejemplo enfermeras de Atención Primaria tienen que salir a diario a poner vacunas a domicilio o son reclamadas para acudir a poner dosis a vacunaciones masivas como la que está teniendo lugar estos días en el Ifevi.

En los últimos días, debido a las peticiones para pedir la Chave365 para conseguir el bono turístico, en las puertas de los centros de salud se vieron colas más largas de lo habitual.