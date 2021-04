Avalancha de profesores al borde de la jubilación

Galicia envejece y también lo hacen sus funcionarios y, entre ellos, sus profesores. En las facultades, únicamente uno de cada diez integrantes del colectivo de personal docente e investigador no ha cumplido todavía los 40. En las enseñanzas no universitarias, las cifras no son tan extremas, aunque según las últimas estadísticas detalladas difundidas al respecto por el Ministerio de Educación, relativas a 2018/19, solo uno de cada cuatro docentes no habría soplado todavía las cuarenta velas. Ese porcentaje convierte a Galicia en la segunda comunidad del Estado, solo por detrás de Canarias, con un menor peso del colectivo de docentes en los tramos de edades más bajas y también la sitúa en el mismo puesto del podio si se analiza el contingente a partir de 50 años, lo que se traduce en unos 13.200 profesores.