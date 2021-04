El conjunto escultórico del Pórtico de la Gloria reabre sus puertas desde hoy mismo y además lo hace gratis. Para acceder a la renombrada obra del Mestre Mateo, que sufrió los efectos colaterales de la pandemia y estuvo varios meses cerrado, solo hace falta retirar una invitación. Así lo explica la Fundación Catedral en un comunicado, en el que señala que el sistema de visitas mantiene el modelo puesto en marcha tras la restauración del monumento. Eso significa que el acceso es controlado y en grupos pequeños, para no perjudicar la conservación del conjunto.

Esta mañana se presentó en Santiago cómo funcionarán las nuevas visitas, en las que colabora la Consellería de Cultura, y que permiten llegar hasta el Pórtico desde el interior de la catedral y en grupos de un máximo de veinte personas.

Antes, no obstante, tocará retirar una invitación y además hacerlo personalmente en la recepción del Museo Catedral, en la propia Praza do Obradoiro, de martes a sábado y entre 10,00 y 14,00 horas. Los domingos por la tarde y los lunes no hay visitas y, como mucho, se permitirán dos invitaciones por persona. Los horarios también están influidos por las celebraciones litúrgicas de la basílica.

La Catedral también permitirá entrada libre a la sala del Coro pétreo del Mestre Mateo y a la de arqueología del Museo. Según el comunicado, el visitante dispondrá de 25 minutos para disfrutar de la obra del Mestre Mateo por libre, aunque podrá descargarse una app con más información o comprarse una guía si quiere saber más.

Estructura de madera

El programa de visitas anunciado esta mañana contempla otras fases con distintos accesos y en una última la previsión trasladada por los responsables de la seo es la de "combinar, a partes iguales, las visitas gratuitas y de pago", previa reserva de plaza.

En torno al Pórtico, la otra cuestión principal pendiente es qué ocurrirá con la estructura de madera que lo protege y que lo separa de la Catedral. Al respecto, desde la Fundación Catedral explican que será "necesaria" en tanto no se garanticen las adecuadas condiciones medioambientales en el interior de la catedral. Recuerdan que el Pórtico de la Gloria y su policromía son "altamente sensibles a los cambios bruscos de humedad y temperatura". No obstante, la posibilidad de retirar el muro temporal es una realidad. Los técnicos, informan, están estudiando las medidas que se pueden adoptar para "mejorar" las condiciones medioambientales en la seo y "una vez quede solucionada esta cuestión, no antes, será posible retirar este encapsulamiento de protección".