Algo más de 470.000 contribuyentes gallegos se beneficiaron en los últimos cinco años de las exenciones fiscales aprobadas por la Xunta para las herencias en línea directa (padres-hijos, abuelos-nietos y cónyuges). Pero las bonificaciones que entraron en vigor en 2016 para los legados inferiores a 400.000 euros (excluida la vivienda habitual) y que el año pasado se ampliaron a herencias de hasta un millón de euros tienen los meses contados. El anuncio hecho ya el año pasado por el Ministerio de Hacienda de poner fin a las rebajas tributarias en el Impuesto de Sucesiones se materializará el próximo año. El departamento que dirige María Jesús Montero acaba de aprobar la constitución de la comisión de expertos que deberá elaborar una propuesta de reforma fiscal que incluirá la subida de los impuestos de Sucesiones y donaciones, de Sociedades y de Patrimonio.

Aunque los expertos tendrán hasta el 28 de febrero de 2022 para presentar sus conclusiones, la idea del Gobierno es que el comité vaya anticipando recomendaciones sobre las figuras fiscales para que el Ejecutivo las pueda incluir lo en los presupuestos del próximo año y con ello lograr el objetivo de acercar la presión fiscal de España a la media europea, inferior entre 7 y 8 puntos del PIB.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no negó ayer la intención de subir los impuestos que el lunes había adelantado la ministra de Hacienda alegando que el Ejecutivo tiene que “amoldar los distintos intereses de las comunidades”, aunque dijo comprender la promesa de Ángel Gabilondo “en su autonomía” como candidato a la Comunidad de Madrid, que se ha comprometido a no subir los impuestos a los madrileños. Sánchez se amparó en las recomendaciones que ha realizado la UE específicamente a España para que lleve a cabo una reforma fiscal. “Lo dice”, enfatizó para respaldar la decisión de poner en marcha esa reforma.

“La tarea del Gobierno es la de amoldar todas esas sensibilidades y demandas largamente acumuladas durante estos años”, justificó Sánchez en alusión a las que han tenido algunas comunidades acusando a Madrid de hacer dumping fiscal por tener los impuestos más bajos en Patrimonio, Sucesiones y Donaciones. “España –sentenció– es un país diverso con multiplicidad de casuísticas que también tienen su traducción desde el punto de vista fiscal”.

Ya a comienzos del año pasado la ministra de Hacienda había abierto de nuevo el melón de la reforma fiscal al hablar de la financiación autonómica como “compleja, poco transparente y con diferencias injustificadas”. Su propósito, ya avanzado en la pasada legislatura, es la armonización fiscal poniendo un tipo fijo para todo el territorio para evitar la actual brecha fiscal entre comunidades.

En la actualidad, Galicia es junto con Cantabria y Andalucía, la comunidad con más bonificaciones fiscales en el Impuesto de Sucesiones. Pero hasta enero de 2016, un contribuyente gallego tenía que desembolsar por este tributo hasta 20 veces más que en otras autonomías. Un ejemplo basta para comprobar el impacto que tenía el gravamen en la comunidad antes de que entrasen en vigor las exenciones tributarias de la Consellería de Facenda: un heredero que recibía dos pisos y 30.000 euros en metálico debía afrontar el pago de unos 27.000 euros frente a los apenas 1.200 que tendría que abonar por ese mismo legado un contribuyente afincado en Madrid. Pero con las bonificaciones de hace cinco años, por ese legado la factura de Sucesiones en Galicia es cero y el heredero solo debe afrontar el pago del impuesto de plusvalía municipal.

Desde que los contribuyentes gallegos no tienen que rendir cuentas con el fisco, el 99,9% de los sucesores en línea directa, más de 470.000 gallegos, no tributó por sucesiones o donaciones. Pero a partir de 2022, la factura fiscal cero para los legados inferiores al millón de euros en línea ascendente y descendente en la comunidad gallega desaparecerá y obligará a volver a tributar por decir sí a una herencia de los padres, los abuelos o la pareja.

Las herencias en vida se convirtieron en uno de los documentos estrella de las notarías desde que Hacienda avanzó su intención de tumbar las rebajas fiscales en Sucesiones. El año del COVID, con el parón de toda actividad no esencial durante el estado de alarma, no impidió que se batiera un récord de transmisiones de herencias en vida en la comunidad.

Para esquivar la factura fiscal que cocina el departamento que dirige Montero, casi 22.000 gallegos testaron en vida en el año de la pandemia. Son un 10,2% más que en 2019 (19.869), un repunte que descontando los tres meses en los que este tipo de documentos no pudieron realizarse alcanzaría el 50%. Por provincias, A Coruña y Pontevedra concentraron el año pasado el grueso de las herencias en vida tramitadas, con 8.720 (el 40% del total en la comunidad) y 8.376 (38%), respectivamente. Lejos de estas cifras se colocan los pactos sucesorios firmados en Lugo (2.848) y Ourense (1.954).

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Vieites, aboga por emprender una reforma fiscal “próxima a lo que Madrid está haciendo” y sin “agravios comparativos”, que “siempre son muy malos”. Preguntado sobre la modificación que prepara el Gobierno central, Vieites advirtió ayer de que “las normativas tienen que ser lo más adecuadas para crear empleo y riqueza”, sobre todo “en estos momentos tan complejos” por la crisis del COVID. Por el papel “relevante” de la fiscalidad desde el punto de vista de la inversión, el responsable de la patronal gallega apostó por establecer una legislación “acomodada para crear más empresas riqueza y empleo”. “Estoy de acuerdo en que se reforme, pero todos en igual. Los agravios comparativos siempre son muy malos”, manifestó Vieites. En este sentido, el presidente de la patronal gallega señaló a Madrid como “hoja de ruta de cara al futuro” puesto que está “creando riqueza en la comunidad” autónoma.

Feijóo se subleva: “Galicia es una de las tres comunidades con menor carga impositiva y cumple el déficit”





El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dice “no” a la subida de impuestos de competencia autonómica que ha encargado el Gobierno a un comité de expertos. Tras recordar que Galicia es una de las comunidades con menor carga impositiva y que cumple el déficit, Feijóo urgió a la ministra de Hacienda a sentarse a hablar para “buscar fórmulas a los problemas de ingresos” que tienen España y las autonomías.

El jefe del Ejecutivo autonómico y líder del PP gallego fue tajante al descartar que por norma general uno de los mecanismos sea “gravar el ahorro” indiscriminadamente, una medida que se puede “volver en contra”. Tras participar en el foro “Wake Up, Spain!” –organizado por El Español–, Feijóo pidió al Gobierno de Sánchez que se deje de “eufemismos” sobre la nueva fiscalidad y que hable con las autonomías si pretende subir los impuestos de su competencia.

Según advirtió, cuando el Ejecutivo habla de armonizar impuestos lo que quiere decir es subirlos, algo a lo que –aseguró– Galicia no está dispuesta, ya que es una de las tres comunidades que tiene menos carga fiscal y además cumple el déficit. Para Feijóo, “alguien está mintiendo” en el PSOE ya que mientras el candidato en Madrid a las elecciones del próximo 4 de mayo, Ángel Gabilondo, dice que no va a subir impuestos, “la ministra de Hacienda dice que sí”.

También cuestionó que el Gobierno quiera reformar el Impuesto de Sucesiones cuando “se han muerto cien mil personas” por la pandemia del COVID. Feijóo destacó que desde 2016 en Galicia el 99,9 % de las personas no pagan el Impuesto de Sucesiones y pese a ello la comunidad sigue controlando sus cuentas, por lo que aseguró que no está dispuesto “a decirles a los gallegos que vuelvan a pagar”. “Si las comunidades con déficit, porque gastan más de lo que tienen, probablemente tengan que subir impuestos pues allá ellos; pero Galicia se ajusta a sus ingresos, no gasta más de lo que tiene, paga lo que debe y no está en condiciones de apoyar una subida de los impuestos de Sucesiones ni de Patrimonio”, sentenció.