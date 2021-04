Las razones de los médicos del Sergas para trabajar también en la privada

Uno de cada seis médicos del Sergas trabaja también en la sanidad privada. Compatibilizan dos empleos, con jornadas que se prolongan desde la mañana temprano hasta última hora de la tarde. Y lo hacen, según defienden, por razones económicas al considerar insuficiente el salario que reciben en la pública. En todo caso, los 1.200 facultativos que compaginan pública y privada en Galicia son un 15 por ciento menos que los que duplicaban consulta hace tres años. La pandemia ha frenado en seco las peticiones de profesionales para poder ejercer fuera del Servicio Galego de Saúde.

En 2020 solo 38 médicos de la sanidad pública solicitaron permiso a la Xunta para trabajar en la privada, una cifra muy por debajo de la que se registraba otros años cuando se superaba el centenar de peticiones.

Los facultativos del Sergas pueden tener su consulta particular o trabajar para un hospital privado, pero deben contar con la autorización de la Consellería de Sanidade y además dejan de cobrar el complemento de exclusividad que asciende a 900 euros mensuales.

Según los datos facilitados por los colegios médicos gallegos, en A Coruña más de 700 facultativos compaginan pública y privada, en Pontevedra la cifra asciende a 208, mientras que en Ourense son 163 y en Lugo, 129. En total, suman 1.200 del total de 14.779 profesionales colegiados.

El Sergas tiene en plantilla 8.218 facultativos (3.003 en Atención Primaria y 5.215 en hospitales) y, de ellos, el 15 por ciento tiene además su actividad en la privada. A este cuadro médico, la Consellería Sanidade añade el personal en formación: un total de 1.385 profesionales.

El vocal representante de los médicos de ejercicio privado del Colegio de Pontevedra, José Ignacio Landín, tiene claro que la razón de que haya médicos con consulta en la pública y en la privada es económica. “En la sanidad pública, en España, no se paga lo suficiente, sobre todo comparado con otros países europeos”, lamenta. Y añade otro factor: la precariedad. “Hay gente que aguanta carros y carretas y muchos terminan marchándose a Suecia o Dinamarca”, explica.

Según justifica, aunque el salario de los médicos pueda parecer más alto que el de otros profesionales, los facultativos necesitan formarse y ese gasto, según explica, corre de su cuenta. “Los laboratorios farmacéuticos han dejado de financiar la formación de los médicos y el Sergas tampoco lo hace”, se queja.

Por eso, considera que no solo se deberían incrementar los sueldos en la sanidad pública sino dar otro tipo de incentivos a los profesionales, entre ellos acceso a formación.

“Si estuviéramos bien pagados en la pública no tendríamos otra consulta” Pedro Juiz López - Otorrino que compatibiliza pública y privada

Pedro Juiz es otorrino en el Hospital de Lugo y además pasa consulta en otro centro hospitalario privado de la ciudad. Lleva más de 20 años compatibilizando pública y privada.

– ¿Por qué trabaja en la privada además de para el Sergas?

– Evidentemente los sueldos que tu tienes en la Seguridad Social no son elevadísimos y cuando empiezas a hacer tu vida y a tener hijos, vas un poquito justo. Y entonces decides ir a la privada.

– ¿Es posible compatibilizar dos trabajos?

– Normalmente el horario que tienes en la sanidad pública es en horario de mañana y en la privada es por la tarde. Y el día que te adjudican la guardias pues no tienes consulta privada. Empiezas en el hospital a las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde y después en tu consulta desde las cuatro de la tarde hasta las nueve o nueve y media. Son un porrón de horas.

“Ganar 3.500 o 4.000 al mes no es un supersueldo para doce años de preparación y la responsabilidad que tenemos”

– ¿Y tantas horas de trabajo no influyen en el rendimiento? ¿No va en detrimento de la calidad de la atención sanitaria?

– Te vas acostumbrando. Se aguanta.

–¿ El Sergas debería mejorar el salario a sus médicos ?

– No el Sergas, el sistema sanitario español. Porque realmente el salario de los médicos no es alto. Yo no considero que ganar 3.500 euros al mes o 4.000 euros sea un supersueldo para alguien que tuvo once o doce años de preparación y tiene una responsabilidad importante. Yo tengo una chica en casa que se lleva mil y pico euros al mes. Si yo gano 3.000 y me quitas mil y pico gano igual que la chica. Con lo cual no me considero bien pagado. En el sur de Francia, por ejemplo, están pagando a médicos 15.000 euros al mes sin hacer cirugías. Si estuviéramos bien pagados no te plantearías la posibilidad de ir a la privada.

– El Sergas retira el complemento de exclusividad a los médicos que trabajan también en la privada. Aún así, ¿compensa?

– No es muy entendible que nos quiten el complemento de exclusividad. Yo tengo el mismo horario y los mismos deberes que mi compañero de al lado, pero por tener una consulta privada me quitan 800 o 900 euros del salario. Si me retiras ese dinero, al menos que nos dejen recortar el horario.