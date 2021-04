Aquí (sí) hay quien viva

“Tuve una parada respiratoria y del hospital, me vine aquí. Comprendían que no podía estar sola en casa hasta que me recuperase y me buscaron algo que encajase conmigo: soy muy independiente”, explica Ángeles Couceiro, una de las residentes en el segundo piso de un luminoso edificio de Urzáiz, en el meollo comercial de Vigo, en el que se ubica una vivienda comunitaria (de iniciativa privada). La mujer, nacida en A Coruña y que ejerció como auxiliar sanitaria, vivió con su pareja en Madrid –hasta que esta faltó y decidió volverse a Galicia– y así decidió ingresar en el piso en Vigo que gestiona Atendo. “Mi primera opción era A Coruña, pero aquí estoy contentísima y el clima me ayuda”, confiesa.

Son las 16.30 horas del viernes y se acaba de levantar de la siesta. Otros residentes del espacioso piso –que cuenta con 12 plazas en unos 300 metros cuadrados– siguen en los brazos de Morfeo, mientras José Luis Ezama se incorpora en otro de los sofás del impoluto salón. Ha sido el último en llegar, hace solo dos semanas. “Está de estrena”, sonríe una de las cuidadoras. El hombre que viste vaqueros y aparenta salud, destaca la libertad y facilidades que le ofrece el centro para seguir con su vida. En la misma estancia colectiva –la única a la que podemos acceder por las medidas de prevención del COVID– está la palentina Hilaria Gallinas jugando al dominó. El amor la llevó a Mallorca a casarse “con un buen mallorquín”. Eso repite una y otra vez. El perfil de los residentes es diverso. Al poco tiempo se une con andador Edelmira Fernández Rivera: “Estamos como en casa”.

Este tipo de viviendas comunitarias son una alternativa al aislamiento de muchos ancianos que acaban solos en sus pisos o de otros que se resisten a ser recluidos en una residencia. Con la pandemia, 13.000 mayores más viven solos en Galicia. El escalofriante cálculo revela que casi 140.000 ancianos habitan sin compañía.

El futuro pasa por un modelo más doméstico. Así lo entiende el CEO de la vivienda comunitaria de Atendo en Vigo , Luis Barros, que valora las posibilidades de estos nuevos modelos después de haber viajado y comprobado “una gran escala de grises” en Europa, donde triunfan alternativas como el cohousing, coliving, apartamentos con servicios... De hecho, ya trabaja en nuevos alojamientos como “cohousing senior” y apartamentos con servicios personalizados para vivir la vejez con autonomía: “Los servicios y recursos son muy parecidos a estar en tu casa y con ayuda a domicilio”, valora. “Las residencias se reformularán hacia centros con menos plazas, divididos en unidades de convivencia y orientadas hacia un perfil de usuario con mayor dependencia”, prevé.

Pero también a nivel público, la Consellería de Política Social cuenta con nueve viviendas comunitarias en Galicia de este tipo, con 102 plazas dependientes de la Xunta. La flexibilidad de ese modelo, sobre todo en la época pre-pandemia, era una de las claves del éxito. La directora de las viviendas comunitarias ubicadas en Vilasantar y Melide (A Coruña) desde 2009, Ana Lagares Cortés, coincide en esas ventajas. “Son centros pequeños pensados para una convivencia familiar. No son ‘macrocentros’ y el personal que trabaja también conoce a los internos porque son pocos. El máximo de plazas que puede haber son doce y la normativa permite agruparlas en dos, pero están estructuradas siempre en unidades de doce convivientes”, matiza.

El régimen abierto, pensado para personas sin dependencia o sin problemas graves de movilidad, es muy valorado: “Aquí salen a los comercios locales o a comer fuera, aunque a veces lo hagan entre varios de los residentes; hacen su vida fuera del centro”, aclara aludiendo a la situación ‘pre-pandemia’. En lo que respecta a los motivos, Ana Lagares coincide: “O por soledad, o por casuística familiar, los mayores eligen estos centros”, en los que se establece un copago del 50% de la capacidad económica –que la Xunta calcula en función de los ingresos anuales–-. La solicitud para acceder se tramita a través de la valoración de Dependencia.

El cohousing es el paso siguiente. Los mayores viven juntos en una especie de urbanización y comparten servicios. En Vigo, la cooperativa Ancoradoiro –creada por un grupo de socios para construir un edificio y una comunidad en la que poder envejecer juntos de forma colaborativa, en Navia– es uno de los modelos pioneros de cohousing en Galicia más avanzado y que sigue dando pasos.

La Xunta ya avanzó que lo incluirá en su cartera de servicios, como un complejo de viviendas, que pueden ser promovidas por la propia administración o por una cooperativa de propietarios, y se alquilarán o se venderán en usufructo vitalicio a los mayores, es decir, solo hasta su fallecimiento y a más bajo precio. Es una modalidad muy extendida en Reino Unido, Dinamarca o Suecia y que se implanta en España –además de Vigo, ya existe en Asturias, Madrid, Tarragona, Málaga o Cantabria–.