"Estamos en una situacion de contradicciones inédita, una epidemia mundial, vacunas en tiempo récord, compra centralizada de la Unión Europea, intereses de cada país para comprar vacunas... En este contexto, es dificil acertar con plenitud". El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, contextualizaba así el panorama que, según él, influye de lleno en el debate sobre la administración o no de la vacuna de AstraZeneca. Lo hizo durante la entrevista que la periodista Ana Rosa Quintana le realizaba este mismo viernes, en el programa de las mañanas de Telecinco.

El máximo mandatario gallego considera que no debería haber debate. "Tenemos que ver que en Reuno unido, millones de personas se han puesto la vacuna de AstraZeneca, y en los casos que se están dando por trombo venoso, no hay confirmación de que sea por causa de una vacuna o de otra", aseguraba Feijóo, quien apuesta por el sí para el vial de la polémica. "Hay miles y miles de personas inmunizadas sin ningún problema, así que, frente a cualquier duda, vacuna sí, y cuanto antes. Necesitamos más dosis, sosegar el debate, y seguir vacunándonos con la mayor celeridad posible".

Así de tajante se mostraba el presidente de la Xunta, que además aseguró que en su caso personal, se inocularía este fármaco sin dudarlo. "Si a mí mañana me ofrecen ponerme la vacuna de AstraZeneca no lo dudo ni un minuto. Tengo 59 años, no sé si estoy dentro o fuera, pero no lo duraría".

De momento, en Galicia, hay cien mil gallegos pendientes de la segunda dosis de AstraZeneca, y no les tocará recibirla hasta dentro “de diez o doce semanas”, así que desde el Sergas explican que aún hay margen.

Apoyo a Ayuso

El presidente popular lanzó un capote a su compañera de partido, la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, en su petición al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estudiar otros caminos para "salvar vidas", en lo que a opciones de vacunación se refiere. "La presidenta Ayuso sólo ha pedido celeridad en la administración de las dosis y claridad en los acuerdos de los consejos territoriales" comentó Feijóo a Ana Rosa Quintana, aclarando que "hay que pensar que las comunidades somos los responsables, básicamente para todo".

El máximo mandatario gallego apeló a acortar plazos en la toma de decisiones, por lo que hay en juego. "Pedimos que la Agencia del Medicamento analice los fármacos efectivos, y si la Unión Europea no los compra, que deje a los estados miembros que lo hagan. No nos olvidemos que estamos intentado restablecer la salud de los ciudadanos", agregó.

Según el presidente de la Xunta, "lo importante es tener las dosis y poder vacunar. Galicia tiene capacidad para dispensar cien mil vacunas al día. En dos semanas, podríamos vacunar a toda la población. La clave son esas dosis", insistió Núñez Feijóo, quien también tiene en cuenta las dificultades que lastran el acopio de vacunas. "Es evidente que hay una competencia global, y también de precio. La Unión Europea ha establecido unos precios más contenidos, y algunos laboratorios son poco razonables", agregó.