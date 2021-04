El BNG instó a la Xunta a emplear los fondos de cohesión europeos para evitar la emigración y facilitar el retorno de las personas emigradas. Además, los nacionalistas reclamaron que el Instituto Galego de Estatística (IGE) elabore un informe que permita obtener datos “reales” en un contexto de fuga “transversal” de profesionales.

En una rueda de prensa en la que comparecieron portando sendas maletas, el diputado Daniel Castro y la portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda, advirtieron de la “transversalidad” de la emigración. “A día de hoy los gallegos que tienen que abandonar Galicia lo hacen con estudios o sin ellos”, cuestionaron.

Castro apuntó que, según la EPA, más de 100.000 jóvenes dejaron Galicia en los últimos años, una marcha que, conforme a datos del Foro Económico de Galicia, motiva que en Galicia se dejen de crear más de 300 empresas o que se registren unos 500 nacimientos menos. Miranda lamentó que los gallegos sigan “cogiendo la maleta” años después de las olas migratorias más intensas por causas como no encontrar trabajo, que este no sea adecuado o por la “precariedad laboral generalizada”. Además, advirtió que esta “huida de talento” no solo se corresponde a universitarios, sino a todo tipo de sectores, como la construcción o el naval.