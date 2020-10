Pedro Sánchez: "Queremos ir más allá, no solo conformarnos con recuperar la economía"

Pedro Sánchez ha clausurado este sábado el II Foro La Toja con una petición de unión y estabilidad para afrontar la recuperación económica durante la pandemia de la Covid-19. El presidente del Gobierno ha asegurado que su equipo "tiene la determinación para afrontar las reformas e inversiones que España necesitará durante los próximos seis años" y ha afirmado que el país irá "más allá y no se conformará solamente con recuperar su economía": "Entraremos en una nueva modernización y para ellos necesitaremos el concurso de todos".

El líder del partido socialista comentó su intervención con un agradecimiento a la labor a los organizadores del Foro La Toja. También quiso celebrar los últimos datos del paro conocidos esta semana y tuvo palabras de afecto para los trabajadores y empresarios del sector turístico, uno de los más afectados por la crisis este 2020. "Ningún gobierno en la historia reciente de nuestra democracia tuvo que hacer frente a algo así. Hemos dado una respuesta contundente y ambiciosa, sobre todo en materia de empleo, para permitir la supervivencia de empresas y mantener el tejido productivo", ha recordado. "Hoy empezamos a ver algunos resultados alentadores, como ese 80% de trabajadores que han vuelto a su puesto de trabajo después de los ERTE", agregó el presidente.

Sánchez ha considerado que buena parte de lo que suceda con la economía seguirá ligado a la evolución de la pandemia, por eso ha manifestado que se mantendrá el objetivo prioritario de atajarla "contundentemente" porque "si no hay salud, no hay economía". Pero medidas sanitarias aparte, el socialista ha expresado que España no esperará a la victoria frente al virus para lanzar su plan de reactivación. Un plan que en gran medida pasará por los fondos de recuperación aprobados por la Unión Europea y que se destinarán, según las líneas maestras que ha especificado Sánchez, en "la transición ecológica y digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial".

El político madrileño también ha valorado de manera positiva los debates y reuniones de presidentes autonómicos que se sucedieron durante el estado de alarma y ha anunciado una nueva conferencia de presidentes para el próximo 26 de octubre para tratar el reparto de los fondos europeos y que también contará con Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, y de Abel Caballero como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). "Aprobaremos un Real Decreto Ley que eliminará las principales barreras legales para que la eficacia en la gestión de los fondos sea la que deseamos, con respeto a las ordenanzas europeas y con el objetivo de crear una gestión transparente, ágil y eficaz, ha especificado.

Una de las líneas maestras del plan de Sánchez para el uso de los fondos y para la modernización será la digitalización. El presidente del Gobierno ha hablado de una "conectividad generalizada" de todos los territorios que va a "revitalizar las zonas más afectadas por la despoblación, creando las condiciones necesarias para el emprendimiento y generando oportunidades para nuestros jóvenes".

En su conclusión, Pedro Sánchez invitó a todos "a construir la España que nos merecemos". El jefe del ejecutivo también ha querido pedir diálogo de todos los agentes sociales y elevó su apuesta por aprobar "unos presupuestos generales progresistas capaces de impulsar al país en la senda de la recuperación". "Solo pediré lo que ofrezco, unidad y estabilidad para que la economía funcione", ha terminado.