Las reglas

Tal como están las cosas -y las cifras-, da la impresión de que el Gobierno del señor Sánchez ha decidido aplicar a la economía una fórmula muy parecida a la sanitaria. En síntesis, dejar que cada cual haga de su capa un sayo, aunque ampliando la patente de corso -que, como se sabe, tiene reglas, pero de las fáciles de ignorar- a comunidades, diputaciones y ayuntamientos eliminando las vigentes reglas fiscales y el techo de gasto. Lo dijo la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo para -como siempre- "beneficiar a la población". Amén.

Los que todavía conservan la esperanza de hallar criterios de racionalidad en lo que se anuncia confían en que esas medidas hayan sido visadas por la señora Calviño, que pasa por ser la mejor servidora del sentido común en el gabinete. Pero dado que lo poco que se sabe y lo mucho que se intuye acerca de quiénes y con qué criterios deciden de verdad algunos aspectos de la política socio/económica e institucional de la coalición apunta en la dirección opuesta, empieza a crecer la sensación de que el país camina hacia otra etapa del desguace. Y sin remedio a la vista.

Esa estrategia, en todo caso poco sutil, pero efectiva -y más en un momento en el que mucha gente del común ha llegad a la fase de conformarse con lo de "Madrecita, que me quede como hasta ahora"- se orienta a delegar funciones, sobre todo las más complicadas, para diluir al máximo la responsabilidad de Moncloa. La primera fase fue la territorial, en los casos específicos de Cataluña sobre todo y el País Vasco mediante la cesión casi continua a presiones y hasta chantajes para aprovechar la debilidad parlamentaria del Gobierno apoyándolo por un precio.

Los más escépticos -porque los hooligans "anti" ni siquiera llegar a ese nivel- se encomiendan a Europa para que perdone el déficit de más del 6% en 2020 a falta de un trimestre y una deuda pública de un billón y tres cuartos -y creciendo- y en el peor de los casos que haya suerte y la pandemia -segunda fase del desguace- no tenga una tercera ola. Suena raro encomendarse al azar, pero es que aquí y ahora no queda otro remedio: esperar un cambio de gobierno para mejorar es a día de hoy una quimera. Sobre todo vistos los socios posibles para una nueva coalición.

A todo esto, y antes de rematar, conviene atender a otro dato. Desde Galicia, donde tantos hay que manifiestan optimismo no tanto por estar bien cuanto porque hay otros peor, se ha planteado la pregunta de los millones: cuándo devolverá el Gobierno los bastantes que en concepto de IVA reclama el antiguo Reino. No ha habido respuesta todavía, pero hay quien sospecha que podría ser otra muestra del "aprecio" que al Noroeste le tiene Moncloa: que diga que con la eliminación de las reglas fiscales -tercera fase, del desguace- se aplica otro lema, el de "santa Rita, Rita" -o Hacienda- "lo que se da no se quita". ¿A que sería increíble?

¿Eh??