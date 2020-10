Expertos advierten del riesgo de avanzar demasiado rápido en el proceso de digitalización

Aunque la digitalización ya estaba presente antes del Covid-19, la pandemia ha marcado un antes y un después en la transformación tecnológica de la sociedad. El análisis de qué ha supuesto el virus en este proceso se centró una de las mesas de debate de esta tarde en La Toja.

Bajo el título de "digitalización antes y después de la pandemia", el Foro reunió a expertos como Carlos Moedas, administrador ejecutivo de la Fundación Calousre Gulbenkian, Bárbara Navarro, directora de Estrategia de Google Asia, y Alejandro Romero, fundador de Alto Analytics para reflexionar sobre los pasos que debe se deben dar en un mundo cada vez más virtual así como las oportunidades que se abren en Europa en la pugna por el mercado digital.

Para Carlos Moedas, el Covid no ha cambiado el mundo, pero sí ha acelerado su transformación. "Tenemos una tensión entre el mundo físico y el digital, entre el control y la libertad. En la pandemia se a acelerado. Hemos visto una aceleración de la innovación y de la ciencia", un avance que a su juicio se ha podido dar gracias a haber "compartido datos y conocimiento".

En el mismo sentido se pronunció la directora de Estrategia de Google Asia, Bárbara Navarro, que constató los peligros de avanzar a demasiada velocidad: "si es muy rápida no sé si seremos capaces de gestionarlo". "El mundo tiene que ser 100% digital, pero no estamos todos en el mismo nivel de preparación", apuntó en relación a la brecha digital, evidenciada durante el confinamiento. El reto para ella pasa por ser capaz de "graduar" la transformación tecnológica de la sociedad para no aumentar la desigualdad.

Por su parte, el ingeniero Alejandro Romero mostró su preocupación por el papel que puede jugar la Unión Europea entre dos gigantes de las nuevas tecnologías como son China y Estados Unidos. "En el mundo digital todo está conectado", señaló en relación a la tecnología, las redes y los datos. "Forman parte de un ecosistema donde como Europa tenemos poco que decir en algunos y mucho que decir en otros", indicó en relación a la legislación europea sobre la protección de datos.

Por ello Moedas defendió en el debate la importancia de tener una "estrategia digital clara", una apuesta decidida en el debate "control y libertad" en el que la Unión Europea debe sacar partido a las normativas de protección de datos. "Queremos tener una identidad digital europea en la que el hombre y la mujer estén en el centro, la dignidad de los datos", concluyó el experto.