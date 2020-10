Antón Costas: "Si prolongamos las ayudas, corremos el riesgo de generar empleos zombis"

El presidente de la Fundación Cículo de Economía y economista, Antón Costas, fue el encargado de moderar la mesa entre Antonio Garamendi y Antonio Saraiva. Sin embargo, también lazó algunas reflexiones sobre el momento que atraviesan las empresas y las ayudas que están recibiendo. "Si prolongamos las ayudas, corremos el riesgo de generar empleos zombis", expresó. "¿Cómo vamos a pagar todo esto?", manifestó dubitativo, aunque, de todos modos, calificó la actuación de los diferentes gobiernos como que lo "están haciendo bien".

En cualquier caso, Costas cree necesario dotar de significado a la palabra "reconstrucción", pues, bajo su punto de vista, eso "no puede implicar volver a la realidad que teníamos". "La pandemia tiene el efecto de las marea; nos está permitiendo ver cuáles eran nuestras debilidades, pero que no veíamos con la marea alta", ilustró. Con lo cual, para Costas, "reconstruir no es volver al pasado, sino contemplar una nueva realidad".

El economista explicó que las características de una crisis pandémica son bien distintas a otras recesiones. En este caso, "la recuperación es mucho más lenta y complicada". Además, deja "cicatrices sociales: "No nos comportamos igual una vez hemos vivido esa especie".

Por eso cree que tras "resistir" con medidas como los ERTE es necesario "reinventarse" hacia la "sostenibilidad" que marca la Unión Europea en los fondos de reconstrucción y resiliencia destinados a los Estados miembros. "Tengo la sensación de que en España estamos viendo los fondos europeos como una especie de maná, como que a cada uno nos tocará algo", dijo. No obstante, Costas opina que esa visión es errónea e insta a ponerse a redactar proyectos atractivos cuanto antes: "No somos conscientes de las exigencias de la Comisión Europea para los programas de inversión. Me hacen generar el temor de que no estemos ya trabajando bien para presentar esos programas".