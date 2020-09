Tras la calma llegará la tormenta: el Veranillo de San Miguel llega fugaz a Galicia

Hoy es el día para seguir disfrutando de la manga corta. Luego, tocará de nuevo y de forma progresiva ir sumando capas a nuestra vestimenta. Pero también el complemento más habitual del invierno: el paraguas. El tiempo en Galicia esta semana variará por completo. Y los que quieran aprovechar los últimos rayos de de sol y del calor no deberían dejar escapar la jornada de hoy.



El Veranillo de San Miguel dejarán hoy el tiempo en Galicia soleado y con temperaturas bastante elevadas. La máxima, según las previsiones de Meteogalicia, se registrará en Ourense. En la ciudad de las Burgas el mercurio se pondrá en modo verano hasta alcanzar los 27 grados. Pero también en el resto de ciudades gallegas se podrá pasear de corto. En Pontevedra se alcanzarán los 25º; en Vigo y Lugo, los 24º; en Santiago, los 22º; en Ferrol, los 21º y en A Coruña, que registrará la máxima más baja de la comunidad gallega, los 19º.





Para mañá martes, día de San Miguel, agardamos un tempo seco e soleado en #Galicia, con temperaturas en ascenso? #veranciñodeSanMiguel #VeranillodeSanMiguel. Hai que aproveitalo porque o tempo irá empeorando progresivamente nos seguintes días. pic.twitter.com/TvHh0OoI4M — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) September 28, 2020

Meteogalicia avisa: "Hay que aprovecharlo"

Bos días! Hoxe vai ser o día con máis sol ??e máis calor de todo o que nos queda de semana. #FelizMartes!!



?A partir de mañá aumentan as nubes, con chegada das chuvias á noite, cara a un venres con chuvia e ventos intensos e entrada de aire moi frío. pic.twitter.com/bF6z0K14OZ — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) September 29, 2020

Pero el Veranillo de San Miguel. Será fugaz. E incluso desde Meteogalicia lo advierten. "Hai que aproveitalo porque o tempo irá empeorando progresivamente nos seguintes días", aconsejan en uno de sus últimos mensajes en Twitter A partir de mañana las nubes comenzarán a cubrir paulatinamente Galicia.. "Entre o venres e o domingo Galicia quedará na influencia das borrascas atlánticas, polo que as chuvias serán bastante xeneralizadas. Ademáis as temperaturas descenderán, especialmente nas xornadas do sábado e o domingo xa que a borrasca introducirá aire frío. Non se agardan cambios significativos nos primeiros días da vindeira semana, polo que as probabilidades de preciptiación seguirán sendo altas", pronostican desde Meteogalicia.