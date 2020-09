La temporada turística resiste mejor en Galicia que en el resto de España

El Covid-19 está causando estragos en el turismo, uno de los sectores punteros para la comunidad y el Estado. Sin embargo, la temporada en Galicia está resistiendo mejor que en España en su conjunto. En agosto, las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros gallegos disminuyeron un 40,8% respecto a las del año pasado, pero la caída fue diez puntos inferior a la sufrida en julio, según los datos del INE. A nivel nacional, las estancias se hundieron un 64,3%. Desde el sector, valoran estos datos "positivamente", pese a que sus estimaciones para el mes rey del verano eran mejores.

El informe del INE enseña que agosto fue el sexto mes consecutivo en el que descendieron las pernotacticones en hoteles, con motivo de la pandemia. No obstante, el no depender tanto del turista extranjero, y recibir más viajeros nacionales o incluso de otras partes de la comunidad, ha beneficiado a que Galicia no acusase tanto esa bajada como otras zonas del país. Si en julio las estancias hoteleras habían caído en un 51% en la autonomía, el mes pasado las reservas descendieron un 40,8%, ya que se produjeron 636.966 menos que hace un año. El grueso de esas pernotaciones fue realizado por residentes en España: el 91,1%.

En general, el norte del país sufre menos el hundimiento del turismo, pues mientras en el resto de España las pernoctaciones disminuyeron un 64,3% (30.256.769 menos), comunidades como Cantabria, Asturias, País Vasco y la propia Galicia capearon mejor el temporal este verano. Cesáreo Pardal es el presidente de la patronal del sector turístico en la autonomía gallega: "Nos hubiera gustado tener las cifras del año pasado; pero, dadas las circunstancias, podía haber sido mucho peor y lo valoramos positivamente". Aunque, eso sí, el sector estimaba mejores resultados. Pues el grado de ocupación de las plazas disponibles en agosto fue del 44,6% y se redujo casi en 23 puntos en comparación a lo sucedido hace un año. Asimismo, los viajeros pasaron de 660.807 a 401.345; es decir, cayeron un 39,2%.

Aparte de por el Covid-19, desde el Clúster de Turismo de Galicia comentan haberse visto afectados por "15 días de mal tiempo". Aun así, "firmarían" los datos de agosto para septiembre, porque tienen la certeza de que "no se van a parecer en nada". "El número de reservas para septiembre está muy lejos de las expectativas que teníamos", afirma Pardal.

En un contexto tan desfavorable para el turismo, un total de 1.570 complejos hoteleros permanecieron abiertos, 153 menos que el agosto anterior, pero 132 más que en julio. Sin embargo, ese esfuerzo no se vio del todo recompensado, ya que los ingresos medios por habitación disponible fueron de 32,13 euros, un 33,9% inferiores a los de agosto de 2019. En general, el índice de precios hoteleros registró una disminución del 5,52% en la comunidad.