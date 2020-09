Los críticos de DO piden la expulsión de su grupo del alcalde de Ourense

Los cuatro concejales del grupo municipal de Democracia Ourensana (DO) críticos con el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, elevaron ayer la tensión política en la ciudad al decidir la expulsión del regidor del grupo municipal, alegando que son mayoría: 4 críticos frente a Jácome y otro edil fiel a este. Justifican este acuerdo en que todas las decisiones adoptadas en las últimas semanas por el alcalde son "unilaterales" sin someterlas a la disciplina y debate del grupo. Le informaron ya de que se trata de un edil "no adscrito" a DO en una guerra que se produce después de que los críticos denunciasen ante la Fiscalía presuntas irregularidades del regidor, que habría exigido parte del salario para el partido a personal eventual contratado por su grupo.

Entre estas medidas "unilaterales y no consensuadas" se sitúan la retirad de competencias a estos cuatro concejales que denunciaron a Jácome en Fiscalía (firmaron la denuncia cinco ediles pero uno de ellos dimitió de inmediato) o el cese de asesores de DO que el regidor consideraba miembros de la "trama" para derrocarle.

Otras de las cuestiones que argumentan los críticos para pedir la expulsión de Jácome del grupo municipal es "la opacidad de cuentas del partido y las supuestas "mordidas" del sueldo que le exigía a sus asesores.

En su escrito, los críticos informan a Jácome de que "a partir de esta notificación es ya un concejal "no adscrito, desvinculado del citado grupo de DO", es decir del grupo del partido que fundó el propio Jácome y del que es presidente.

"Esto es lo más insólito que se ha visto en tiempo en la política española: que un grupo de tránsfugas de un partido en una corporación o Parlamento se intenten adueñar de forma particular de un partido al que no pertenecen, y haciéndolo tras tomar provecho de los votos de dicho partido", censuró, al tiempo que advirtió al líder de los críticos, Miguel Caride, de que la usurpación de una identidad corporativa, en este caso el nombre y logo DO en sus cartas comunicativas, puede constituir un delito.

Fuentes próximas al regidor consideran el escrito de expulsión "un absurdo que solo pretende seguir minando y desestabilizando, pues de todos es sabido que ningún concejal puede ser expulsado de su grupo municipal por el resto de compañeros, sino por el propio partido en este caso DO, reunido en asamblea".

La semana pasada, el PP también retiró su apoyo a Jácome, al que permitió gobernar la ciudad a cambio de asegurarse la diputación provincial.