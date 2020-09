La Xunta impulsa Educovid para agilizar el rastreo de contactos de casos en los centros de enseñanza

Cuando la Consellería de Educación modificó el pasado 31 de agosto las instrucciones para la vuelta al "cole" en pandemia para adaptarlas a los acuerdos entre comunidades y Estado, también avanzó el establecimiento de un canal informático, "Educovid", pensado para comunicar datos de los contactos estrechos de los casos confirmados del coronavirus en las aulas y concebido como un canal de comunicación entre los colegios y el Centro de Seguimiento de Contactos que, todo apunta, va a ser muy utilizado y que agiliza las tareas de rastreo.

Y es que, con fecha de ayer, a apenas medio mes desde que las guarderías abrieron sus puertas para los más pequeños de la casa y a solo diez días desde que arrancó de forma presencial el curso en Infantil y en Primaria, la Xunta informaba de 96 positivos -incluidos alumnos, pero también docentes u otro personal- en 73 centros dependientes de sus Consellerías de Política Social y de Educación Entre sus efectos están 27 las aulas cerradas, aparte de un colegio entero, el CPR Calasancio, en Pontevedra -que es el área más afectada, con 24 casos confirmados-, aunque el lunes irá volviendo a la normalidad progresivamente.

Ahora la plataforma Educovid ya está "plenamente operativa", lo que reclamaban sindicatos como la CIGdesde que arrancaron las clases presenciales en infantil y primaria y comenzaron a trascender los primeros positivos confirmados. Según confirmaron ayer desde el Ejecutivo gallego, la plataforma está en marcha y su meta es la prevista: facilitar y agilizar la gestión de casos de Covid-19 vinculados a centros educativos. De esa forma, cuando arranque el curso en secundaria, Bachillerato y FP -en principio, si no hay cambios, a partir del miércoles-, estará también disponible para estos niveles educativos.

¿Pero en qué consiste? Educovid permite que la Central de Seguimiento de Contactos de Sanidade conecte vía telemática con colegios e institutos y posibilita generar alertas de positivos y activar el protocolo sanitario. Cuando un profesional o alumno resulte positivo en una prueba PCR, los técnicos de la Central de Seguimiento de Contactos accederán a la aplicación EduCovid: allí pueden buscar el centro educativo al que pertenecen los contagiados y solicitar sus contactos próxios.

Como enlaces con el resto de docentes, las familias o la administación sanitaria, los miembros del equipo Covid de cada centro -unos 4.000 en toda Galicia, recién formados en el funcionamiento de la app y protocolos de actuación- recibirán el aviso del contagio en sus móviles y pueden acceder a los grupos de convivencia que sugiere el sistema para buscar contactos. Sus datos se envían a Sanidade para que contacte con ellos y tomen las medidas sanitarias oportunas.

En concreto, Educación indicaba en el protocolo del 31 de agosto que, tras un aviso de un contagiado, el equipo Covid incluirá información de los contactos estrechos del afectado, y entre ellos la Xunta enumera los compañeros del aula, los más próximos dentro de ella y el profesorado que imparte clase en el grupo o compañeros de transporte y comedor, entre otros.

Mientras, cada día que pasa se conocen nuevos positivos en las aulas, algo que también sucede en otras comunidades y otros paises y con loque ya contaban las autoridades. En concreto, Educación, Política Social y Sanidade se alían para ofertar un parte similar al del registro de casos general en Galicia, pero relativo a los centros que dependen de la Administración, tanto guarderías como colegios. El primer informe, divulgado ayer, eleva a 96 el total de casos confirmados entre niños y personal, de los que 15 corresponden a escuelas infantiles y el resto a centros de infantil y primaria.

El informe permite constatar que el área mas afectada es Pontevedra, con 24 positivos, seguida muy de cerca por la de A Coruña, con 23; que en Ferrol, Lugo y Ourense por ahora no hay guarderías afectadas o que, en general, se trata de un positivo, dos o, como mucho, tres por centro, excepto en el Calansacio, donde ascienden a 8. Lo que no ofrece la Xunta son datos de cuántos niños están en cuarentena. El hecho de que un aula o centro esté cerrado no implica que todos los alumnos y docentes que lo conforman estén en cuarentena.