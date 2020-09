El asesor que denunció a Jácome cobraba 1.800 euros y tenía que darle 1.100 al alcalde

El joven asesor del staff de Democracia Ourensana en el Concello de esta ciudad que presentó denuncia -el 31 de agosto en el juzgado de guardia de la capital- contra su alcalde Gonzalo Pérez Jácome, al que acusa de hacerle pagar donaciones "forzosas" de su salario, que luego iban supuestamente a una cuenta privada del regidor, declaró al juez que cobra un sueldo neto de en torno a 1.800 ? mensuales y las entregas que hacía eran de 1.000 a 1.100 ? euros al mes, dos de ellas directamente en mano, afirma, y abonó dos pagas extras íntegras.

Su denuncia ante el juzgado de guardia, que luego se derivó al de Instrucción 3 de Ourense, dio lugar a un procedimiento judicial en la jurisdicción penal y se anexionará al informe que presentaron dos días antes los 5 ediles críticos de DO en la Fiscalía, con las irregularidades en la gestión tanto privadas como publicas que supuestamente hizo Jácome de dinero del partido.

FARO tuvo acceso al contenido del extenso informe que los críticos de DO han incluido en el escrito puesto en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Provincial, en el que aparecen datos financieros, jurídicos, supuesto uso fraudulento por parte del alcalde de las "mordidas" de hasta el 60% de los sueldos de sus asesores y cuyo destino podría ir en buena parte para una cuenta ajena a DO.

Calculan en 800.000 euros las aportaciones tanto oficiales como de grupo que recibió de Diputacion y Concello, como de dinero de cargos públicos de DO así como en concepto de donaciones forzosas que pudo ingresar Jácome de junio de 2015 a septiembre de 2020 y que "habrían ido a parar supuestamente a su patrimonio personal" , subrayan. El informe destapa que entre los 16 asesores de DO en Diputación y Concello hay "falsos asesores" que cobran pero nadie conoce, a pesar d e aportar pingües donaciones de hasta 1.500 euros al mes al regidor. También denunciasde supuestas "donaciones" en mano al alcalde e incluso algún sueldo de 39.000 euros para una asesora que vive en Madrid. En la denuncia ante Fiscalía de los críticos se incluye la situación y sueldo de cada uno de esos 16 asesores de DO .

Según el denunciante, el 11 de diciembre se 2019 el alcalde lo nombró asesor político exigiéndole una "donación forzosa" de su sueldo de 1.000 ? mensuales, argumentándole que solo iba a trabajar a media jornada, si bien de facto trabaja a tiempo completo.También le exigió a entrega íntegra de las dos pagas extras que cobrase" . También declaró que las "donaciones" que le exigía el alcalde se produjeron entre diciembre de 2019 y abril de 2020, mes que cesó en dárselas y en ese tiempo entregó al regidor unos 5.145 euros., en 2 entregas en mano.