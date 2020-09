Los alcaldes aplauden la reforma, pero urgen a desbloquear los remanentes

Los alcaldes aplauden el cambio de rumbo del Gobierno al permitir liberar recursos con los que, entre otros asuntos, puedan hacer frente a gastos derivados de la pandemia. Tras la reunión de la junta de portavoces de la FEMP, su presidente y también alcalde de Vigo, Abel Caballero, reconoció la urgencia de avanzar en el nuevo decreto de Hacienda porque en buena parte de los aspectos que recoge "es imprescindible que las decisiones se tomen de forma inmediata". "Estamos a cero", advirtió Caballero.

Pese a ser "valorada favorablemente" por los integrantes del órgano de poder local, los regidores coincidieron en la necesidad de desbloquear los remanentes de tesorería, no solo los ahorros de 2018 y 2019, sino también los acumulados. Y es que, según destacó el presidente de la FEMP, el 97% de las administraciones locales disponen de remanentes por los que, insistió, tienen que pagar intereses a los bancos. "El decreto retoma la buena dirección y va a resolver una parte que nos quitó la votación negativa del Congreso", destacó.

La propuesta de Hacienda, que su titular anticipó el sábado al presidente de la FEMP, no hace referencia al Fondo de transporte de hasta 400 millones que incluía del real decreto ley derogado. La junta de portavoces ha solicitado la aprobación de este fondo con efectos de 2020 para que los ayuntamientos puedan "hacer frente al menoscabo de ingresos por transporte y evitar el déficit", explicó Caballero.

Además, el presidente de la FEMP insistió en la necesidad de continuar con la negociación sobre la distribución del fondo de 5.000 millones a fondo perdido, así como de la utilización de los remanentes con que cuentan los gobiernos locales, cuestiones que no están recogidos en la propuesta y que supondrían la movilización de casi 15.000 millones.