Nueve incendios arrasan ya mil hectáreas en Galicia y dos se acercan a la población

Nueve incendios forestales de más de 20 hectáreas arrasan en estos momentos Galicia, siete de ellos continúan activos, todos en Ourense, mientras que otro, el de Cuntis (Pontevedra) está controlado; y un último, el de Quiroga (Lugo), estabilizado. Esta misma tarde se han originado dos de ellos, en Cualedro y en Rairiz de Veiga -ambos en Ourense-, para los que se ha solicitado la declaración de Situación 2 del Pladiga, ya que las llamas pueden afectar gravemente a la población y a los bienes de naturaleza no forestal. En total, los fuegos han arrasado ya por encima de las 953 hectáreas, 875 solo en la provincia ourensana.



En la tarde de este domingo, la Consellería do Medio Rural ha notificado para el incendio de Cualedro, parroquia de Montes, y para el de Rairiz de Veiga, parroquia de Sabariz, la declaración de Situación 2 -de un máximo de cuatro (0,1, 2 y 3)- prevista en el Plan de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales de Galicia, el Pladiga, por darse "una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales que, en su evolución previsible, puedan afectar gravemente a la población y a los bienes de naturaleza no forestal -vías principales de comunicación y redes principales de suministro-, y que exigen la adopción inmediata de medidas de protección y socorro".





400 hectáreas quemadas en Vilar de Barrio

Os dejamos un vídeo del INFIERNO al que nos estamos enfrentando #Brif Laza en Rebordechau. #IFRebordechauVilardeBarrio

A un paso del remolino, siempre dentro del monstruo...

El calor que desprende es prácticamente inaguantable! pic.twitter.com/jxp0Dk7Nee — Diario de un Bombero (@BrifLaza) September 13, 2020

Estabilizado el de Cuntis y controlado el de Quiroga

En el caso del primero, las llamas se acercan al núcleo de Carzóa, y en el del segundo -que ha arrasaddo ya más de 20 hectáreas-, al de Guillamil. En ambos se ha pedido la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).. Las llamas prendieron ayer a las 11.52 horas y, a tenor de las últimas estimaciones provisionales, ha destruido ya una superficie de. Para su extinción, trabajan en la zona 9 agentes, 27 brigadas, 14 motobombas, 2 pas, 10 helicópteros y 14 aviones, según ha informado la Consellería de Medio Rural.La parroquia de Sabuguido, en Vilariño de Conso, es otro de los puntos negros en Galicia. Allí las llamas ya han calcinado-cálculos provisionales- desde las 2.22 horas de esta misma madrugada. 2 agentes, 7 brigadas, 4 motobombas, 1 pa, 8 helicópteros y 6 aviones permanecen en el lugar para mitigar el fuego.El siguiente, por orden de envergadura, es el que afecta a la parroquia de Pentes, en A Gudiña, que se originó ayer a las 20.47 horas y en estos momentos evoluciona de manera "favorable". Debido a la proximidad de las llamas a la A-52, ayer se cortó el desde las 23.00 h a lo largo de ocho kilómetros (124-132, Benavente- Porriño , en dirección Madrid) y se habilitó un desvío por la N-525 (Zamora-Santiago). Los medios desplazados hasta el lugar son 1 técnico, 6 agentes, 14 brigadas, 9 motobombas, 1 pa y 2 helicópteros.En Lobios, parroquia de Río Calda, otro incendio que afecta al parque natural de la Baixa Limia-Serra do Xurés se ha llevado por delante ya. El foco se prendió ayer a las 19.40 horas y trabajan para evitar su mayor propagación 3 agentes, 14 brigadas, 5 motobombas, 4 helicópteros y 3 aviones.El último activo de la comunidad es el de la parroquia de Camba, en Laza, que azota desde las 20.29 horas del sábado y que por el momento ha asolado ya sobrede terreno, aunque también en este caso su evolución es "favorable". 3 agentes, 10 brigadas, 3 motobombas, 2 pas y 4 aviones faenan en el perímetro para frenarlo.Medio Rural ha dado por estabilizado desde las 00.30 horas de hoy el incendio forestal notificado en la parroquia de Cequeril, perteneciente al concello de Cuntis (Pontevedra), que afecta por ahora a unasy donde 3 técnicos, 9 agentes, 30 brigadas, 13 motobombas, 2 pas, 5 helicópteros y 5 aviones tratan de sofocarlo.El que sí está controlado ya es el de Quiroga (Lugo), parroquia de O Hospital, que se originó el viernes a las 00.03 h. Según las primera estimaciones, afecta a(34,12 son arboladas y 18,97, rasas). En su control trabajan 12 agentes, 38 brigadas, 22 motobombas, 2 pas, 7 helicópteros y 6 aviones.La Consellería do Medio Rural ha puesto a disposición de los ciudadanos el número de teléfono 085, de carácter gratuito, para dar aviso de un posible incendio forestal en Galicia. También ha abierto la línea 900 815 085, gratuito y anónimo, para avisar de un posible delito incendiario. En Twitter , igualmente, actualizan el estado de cada incendio de manera constante a través de la cuenta @incendios085.