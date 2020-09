Rebelión de directores de institutos gallegos: anuncian que retrasarán el curso una semana

Los centros de enseñanza secundaria y formación profesional de Redondela, Soutomaior y Mos han enviado este jueves una carta conjunta a la jefatura territorial de Pontevedra de la Consellería de Educación para comunicar su decisión de retrasar el inicio del curso escolar hasta al menos el 23 de septiembre al carecer de tiempo para echar a rodar el 16. La carta está firmada por los directores de los IES Illa de San Simón, Mendiño, Pedro Floriani, Soutomaior, Chapela y Mos. En ella aclaran que a día de hoy "todo son incertezas", por lo que ven imposible en estas "circunstancias particulares" abrir las puertas el día 16 como estipula la resolución del 1 de septiembre ya que no hay tiempo para organizar los horarios del profesorado ni para asignar los espacios al alumnado.

Los primeros en tomar la decisión de aplazar el inicio del curso fueron los instituso de Santiago. Los directores de 7 centros educativos (IES Antón Fraguas, Eduardo Pondal, Lamas de Abade, A Pontepedriña, Sar, Xelmírez I y Xelmírez II) le remitían ayer miercoles un escrito a la jefatura territorial de Educación de A Coruña informando de que aplazarían el comienzo de las clases una semana.

Por su parte, 18 institutos de Pontevedra y su comarca y una veintena de las comarcas de A Coruña, As Mariñas y Bergantiños han enviado un comunicado similar, aunque sin tomar la decisión de forma unilateral, sino solicitando el aplazamiento del inicio del curso una semana.

En todos los casos, las razones son las mismas: manifiestan que no teniendo conocimiento del cupo de profesoras y profesores para el curso 2020-2021 ni la aceptación de modificaciones de horarios o turnos en algunos centros, "es imposible organizar los horarios del profesorado, asignar los espacios al alumnado y, en consecuencia, abrir el centro el día 16 de septiembre".

Explican que en una situación de no pandemia, la mayoría de los centros comenzarían la última fase de organización del curso a partir del 4 de septiembre, con toda la información necesaria y con doce días de margen para tener todo a punto. Sin embargo, la situación es bien distinta. "A día 10 de septiembre todo son incertezas", afirman. "No solo no tenemos conocimiento de las vacantes que nos corresponden. No sabemos si nuestras propuestas van a ser aceptadas, tanto en lo relativo a la modificación de horarios o turnos como de número de docentes".

Ante esta situación, han decidido atrasar (o solicitar el aplazamiento, en el caso de los IES de Pontevedra y A Coruña) el comienzo de las clases "para garantizar a toda la comunidad educativa un inicio de curso correcto". "Necesitamos un mínimo de siete días lectivos para organizar los centros", afirman, por lo que consideran que el regreso a las aulas no podría darse antes del 23 de septiembre

Los centros educativos de bachillerato y formación profesional de Ourense y Lugo aún no se han manifestado en este sentido.