El Gobierno intenta salvar in extremis el decreto sobre el uso de los ahorros locales

A escasas horas de que el Congreso vote hoy el decreto ley sobre el uso de los ahorros de las administraciones locales, el Gobierno intentaba salvar a contra reloj el acuerdo alcanzado el pasado agosto con la FEMP con el único apoyo del PSOE y gracias al voto de calidad de su presidente, el socialista Abel Caballero. El pacto llevó a más de una treintena de alcaldes de distinto color político a firmar un manifiesto pidiendo la retirada del decreto y la apuesta en marcha de un fondo de 5.000 millones a repartir entre los municipios según la población, al margen de que tuvieran o no superávit. En vísperas del debate de convalidación, el Ejecutivo buscaba in extremis un acuerdo que cambiase el sentido de voto de la oposición para garantizar su aprobación en la Cámara baja. Para ello, Hacienda lanzó una oferta de última hora a la oposición: liberar una parte de ese fondo prometido, entre un 40 y un 60%, para distribuir ese dinero entre los concellos sin condiciones, tengan o no superávit, y evitando la controvertida cesión.

Las conversaciones telefónicas y presenciales se produjeron a varias bandas. Hacienda, el grupo socialista y Unidas Podemos se coordinaron ayer en busca de los apoyos suficientes para evitar que el decreto caiga en la votación de hoy. La tarea, reconocían fuentes del PSOE y de Podemos, se presentaba una misión casi imposible y temían que no se llegase a un acuerdo y ya se resignaban a perder la convalidación. El Gobierno avisaba de que si el decreto no sale adelante, no se presentará uno nuevo.

Uno de los partidos clave es En Comù Podem, la confluencia catalana de Unidas Podemos, que no está por la labor de dar su sí al decreto que regula el uso del superávit. Su máxima dirigente, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, acudió ayer al Congreso para intentar modificar el proyecto pactado por Hacienda y el órgano de poder local.

El objetivo de las negociaciones impulsadas ayer es conseguir una mayoría que garantice la convalidación del decreto ley (que está ya en vigor porque lo aprobó el Consejo de Ministros a primeros de agosto) a cambio de que se tramite como proyecto de ley y así se puedan hacer cambios en la redacción. Para ello, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, propuso dejar sin ejecutar los aspectos más controvertidos hasta que se modifiquen en la tramitación parlamentaria. Pero fuentes consultadas de varios partidos advierten de que esa propuesta no bastó, informa Efe.

Los puntos más polémicos del decreto son el tipo de acceso de los ayuntamientos a parte de los 14.000 millones de ahorros que tienen en los bancos y no pueden tocar para evitar incurrir en déficit y el reparto del fondo de 5.000 millones ideado por Hacienda para compensar esa limitación. La principal propuesta en las negociaciones exprés pasa por repartir parte de los 5.000 millones entre los municipios a fondo perdido, al margen de que presten o no a Hacienda los ahorros. La contraoferta no satisface las demandas de la posición y, avanzada la tarde, al menos PP, Esquerra, Junts per Catalunya, Bildu, Compromís y BNG no habían cambiado de opinión y mantenían su rechazo, como Vox. El PNV todavía no había decidido.

De no lograrse un acuerdo, el proyecto sacado adelante para que los concellos puedan usar sus ahorros supondría una derrota histórica, pues desde febrero de 1979 solo se han tumbado dos decretos en el Congreso: el de la reforma de la estiba bajo el mandato de Mariano Rajoy en 2017 y el de alquileres en enero de 2019, con Pedro Sánchez.

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, defendió ayer la propuesta del Gobierno de cambiar el decreto en el Congreso una vez se admita como proyecto de ley. Pero el vicepresidente primero en la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y alcalde de Cervo, Alfonso Villares, reiteraba ayer el no de los regidores populares y de otros colores políticos a la convalidación en la Cámara baja del acuerdo sobre el uso del superávit local, que calificó de "atraco a los vecinos".