"Tampoco es que hayamos ganado la batalla"

Para Jesús Sueiro, vocal de la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, el descenso tampoco ha sido "exagerado" -"tampoco hemos ganado la batalla", advierte, y no se puede cantar "victoria"- y especula con que el mérito recaiga en las campañas de sensibilización destinadas no solo a médicos, sino también a ciudadanos, como las que enfatizan por ejemplo que la gripe es una dolencia que no se cura con antibitióticos, junto a las que instan a tener "cuidado" con las resistencias. El resultado es que hoy en día es "excepcional" que una botica facilite un antibiótico sin receta.

Este facultativo reconoce que "posiblemente la mitad" de los antibióticos prescritos por los facultativos son "innecesarios" porque el cuerpo puede defenderse de ciertas infecciones. No obstante, afirma que ahora se tiende a esperar "un poco más" para tratar algunas con estos fármacos.

Sueiro recuerda que los antibióticos son una terapia "personalizada" y que además son una "arma de comunidad" y, cuando se dan "innecesariamente" se crean cepas resistentes. "Las bacterias", avisa, se adaptan y "adquieren resistencias" y cada vez "son más agresivas".