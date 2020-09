Escrivá, favorable a regular bajas para padres de niños aislados y no contagiados

Con el "cole" a la vuelta de la esquina, la opción de que padres de niños en cuarentena pero con PCR negativas puedan tener baja ha rebotado estas semanas entre miembros del Ejecutivo desde que se mencionó la posibilidad de complementar el plan "Me cuida", que permite al trabajador flexibilizar la jornada. Después de que Pablo Iglesias reconociera su necesidad y de que la ministra de Hacienda matizase que las bajas son médicas, ayer habló el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, para indicar que el Gobierno "está dispuesto" a introducir "cambios normativos" para que las prestaciones de las bajas por incapacidad temporal por contingencias profesionales den cobertura a los padres que deban cuidar a sus hijos en cuarentena. Varios colectivos, como la Confederación española de asociaciones de padres y madres del alumnado de España, así lo reclaman.

Escrivá indicó que el Gobierno ha concluido que el supuesto de padres con hijos aislados pero que no estén contagiados "no está cubierto" por la normativa. "Para hacerlo hay que introducir un cambio normativo", indicó, si bien se emplazó a la semana que viene, cuando arranca el curso, para que patronal y sindicatos aporten su punto de vista. Por su parte, Feijóo también se refirió a la necesidad de estudiar qué ayudas o permisos retribuidos se pueden dar a padres con niños aislados y que no puedan teletrabajar.