Alcaldes piden a la Xunta recursos extra para limpiar las aulas

La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) trasladará a la Xunta su petición de mayor coordinación con los concellos, de que se les informe de la evolución de la pandemia en sus territorios y de "fondos extraordinarios" para hacer frente a los "gastos extraordinarios" que conlleva la crisis, como trasladó su presidente, Alberto Varela, tras un encuentro telemático con los alcaldes de las siete ciudades de Galicia y las cuatro diputaciones. Uno de esos gastos es la limpieza de centros, cuya frecuencia se eleva en el protocolo gallego de vuelta al "cole" y que están dispuestos a asumir.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, demandaba ayer que sea la Xunta quien se haga cargo de los costes de "desinfección" de los centros públicos de toda la comunidad porque los ayuntamientos, asegura, "no estamos en condiciones de asumirlo" mientras la Xunta ha recibido "casi 100 millones" del Gobierno. No obstante, avanzó que Vigo lo hará porque no permitirá "el riesgo"