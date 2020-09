Continuismo contra la incertidumbre

"Era más fácil llegar y plantear un montón de promesas e inversiones, pero es que no sabes lo que te vas a encontrar dentro de unos meses ni cuánto dinero vamos a tener. A lo mejor nos obliga el Gobierno a un recorte enorme el año que viene". Con esta advertencia justificaba el martes un asesor de Feijóo la llamativa ausencia de grandes novedades en el discurso del dirigente que ha marcado un hito con cuatro mayorías absolutas consecutivas marcadas por dos crisis. La primera, en 2009. La segunda, ahora.

Frente a la incertidumbre sobre la dimensión de la recesión de los próximos meses, Feijóo recetó ayer continuismo, una medida que considera aceptada por los gallegos, a tenor de su techo de 42 escaños. Lejos de la tentación del triunfalismo por ese resultado, Feijóo deslizó serias advertencias de lo que está por llegar.

Es consciente de que si los ERTE en el sector hostelero y turístico no se prorrogan cuando finalice este mes, la subida del desempleo será vertiginosa, lo que supondrá mayor gasto público en prestaciones y menores ingresos por la vía de cotización y de contracción del consumo. La esperanza global radica en una pronta vacuna que permita convertir el Covid-19 en una rémora llevadera. Pero la amenaza de un otoño caliente es real. El primer estadio serán las aulas. Ayer, Feijóo volvió a derivar la responsabilidad en el Gobierno central, al que exigió un protocolo general para actuar y decidir los criterios comunes para cerrar aulas o colegios si se producen contagios.

El desafío del Covid-19 no solo es la prioridad, sino que se antoja la única agenda válida en la actualidad. Feijóo y la oposición ya exhibieron sus diferentes formas de afrontar la recuperación, apostando por la estabilidad contable, el primero, y rechazando la austeridad BNG y PSdeG.

Está por ver el margen de maniobra existente y si la Xunta tiene elección a la hora de recortar o no su gasto. Una caída abrupta de los ingresos y las aportaciones del Estado abriría un escenario de economía de guerra, en lugar de la expansión con la que soñaba Feijóo el año pasado a lomos de un Xacobeo 2021 que no será lo que se esperaba.

Para enfrentarse a esta sima cuyo fondo no se percibe, Feijóo resulta previsible en cierto modo. El continuismo está asegurado en su nuevo equipo, aunque eso no garantiza que no se produzcan retoques bien en la alineación de miembros del Consello de la Xunta, bien en el reparto de atribuciones.

Fiel a su hermetismo, Feijóo mantiene la incógnita y probablemente comunique su decisión el domingo, por lo que algunos protagonistas no dormirán tranquilos mañana.

Sobre esta cuestión no ha dado pistas más allá de garantizar que su equipo puede trabajar desde el primer día en elaborar los presupuestos de 2021. En las filas del PP, solo se descarta un vuelco en su gabinete, pero no algunos cambios puntuales. Para ellos, Feijóo ha optado en el pasado por promocionar a diputados (José González a Medio Rural), ascender a asesores cercanos (Francisco Conde o Valeriano Martínez a Economía y Facenda), reclutar alcaldes (Ángeles Vázquez en Medio Ambiente) o reasignar departamentos. El domingo desvelará su decisión.