ABAU 2020 | Cuenta atrás para los exámenes de septiembre de la selectividad

La selectividad más extraña, concurrida y también más flexible para no perjudicar al alumnado por no haber podido dar todo el temario debido a la crisis sanitaria del coronavirus no acabó en un aprobado masivo. Es más, el porcentaje de estudiantes que superó la convocatoria ordinaria de la prueba bajó casi tres puntos y medio con respecto al pasado año.

A la ABAU se presentaron 14.379 alumnos, de los cuales el 12,04% no superó las pruebas. En menos de dos semanas tienen una nueva oportunidad para poder aprobar la selectividad.

La convocatoria extraordinaria tendrá lugar entre el 15 y el 17 de septiembre. A unos nuevos exámenes marcados por la pandemia acudirán con menos dudas en cuanto a la seguridad, al haber ya un precedente, pero con los mismos nervios. El día 24 la CiUG publicará los resultados y, al día siguiente, podrán ser consultados en el FARO.

Para los que todavía sopesen presentarse a esta nueva oportunidad, todavía está abierto el plazo para realzar la presolicitud y, la matrícula