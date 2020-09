"Jácome me pidió dinero para ir en las listas", sostiene una exedil ourensana

La crisis en Democracia Ourensana, partido que ostenta la Alcaldía de Ourense a través de su líder, Gonzalo Pérez Jácome, se mantiene. Ayer, la exedil del partido en la anterior corporación Laura Nóvoa abrió una nueva espita en el conflicto después de que varios miembros de DO críticos con Jácome lo denunciasen ante la Fiscalía por sus dudas sobre la legalidad de las aportaciones económicas que deben realizar mensualmente los asesores contratados por el concello. Nóvoa reveló ayer que a ella también le reclamó dinero. "Jácome me pidió una aportación económica muy importante para ir en las listas y me negué a dársela. Está claro que pesa para él, porque yo no fui en las listas", aseguró.

La exedil rompió la disciplina de voto en el último pleno al que asistió y no repitió en las listas. Ayer explicó en Cope Ourense que esperaba la actual crisis. "Ya dije que algo así podría ocurrir. La forma de seleccionar a la gente que le acompaña y la forma de gestionar que tiene las cosas, para mí era fácil predecir lo que iba a ocurrir. Se lo comenté a mucha gente en su momento", dijo sobre el alcalde.

Sobre la gestión de Pérez Jácome, describe que "es muy complicado, porque Jácome lleva todo de forma unilateral, no consulta las cosas. Le decía que no me gustaba esas formas de hacer las cosas, pero él decide unilateralmente", añadió.