Exsocialistas y PP arrebatan al BNG la Alcaldía de Viana do Bolo al prosperar la moción de censura

El concejal no adscrito Abelardo Carballo ha sido elegido nuevo alcalde de Viana do Bolo, en un pleno cargado de tensión desarrollado desde las 12 a las 13.15 horas de ayer. Recibió el apoyo de los dos concejales que abandonaron el PSOE para impulsar la moción de censura -incluido el del propio Carballo-, y de los cuatro del Partido Popular, con el que previamente habían cerrado un acuerdo para repartirse la alcaldía durante año y medio para los portavoces de ambos partidos: Carballo (no adscrito) y Andrés Montesinos (PP). El hasta ahora regidor del BNG, Secundino Fernández Fernández, apoyado por los cuatro ediles de su grupo y uno del PSOE que permanece fiel a las siglas de su partido, quedó relevado del cargo al no fructificar un acuerdo para integrar en el grupo de gobierno a los socialistas. La moción de censura salió adelante con el apoyo de seis ediles frente a cinco.

El portavoz del PP, Andrés Montesinos, critica la actitud del alcalde censurado, que abandonó el pleno con sus concejales, por lo que "no tuvieron la cortesía de escuchar la intervención de Abelardo Carballo", pese a las discrepancias. El nuevo regidor mostró su "decepción" por el pleno bronco celebrado ayer. "Nosotros no buscábamos esto, pretendíamos que hubiera una transición tranquila, pero a este hombre le gusta fomentar la confrontación entre los vecinos de Viana".