Los alumnos deberán lavarse las manos 5 veces al día y tendrán plaza fija en comedor y transporte

La pandemia no ha detenido la cuenta atrás para un curso que las comunidades siguen preparando con opción sobre todo a la presencialidad. Así lo suscribieron ayer, al menos en la medida de lo posible y para los estudiantes de hasta 2º de la ESO si hubiera que "priorizar", junto a otros 28 puntos y cinco recomendaciones todas las comunidades autónomas del país, excepto Euskadi que alegó que educación es su competencia exclusiva, y los Ministerios de Educación y Sanidad en la Conferencia Sectorial de Educación. En la línea con el acuerdo que refrendaron antes de que acabase el curso, pero con los matices que la evolución epidemiológica ha traído, han pactado soluciones más concretas que por ejemplo se traducen en más higiene -habrá que lavarse las manos al menos cinco veces al día-, más ventilación y en la asignación de puestos fijos tanto en el comedor como en el transporte escolar para los alumnos.

El acuerdo contempla además la adopción de la mascarilla siempre a partir de 6 años, como sugería Galicia, y mantiene la distancia interpersonal en 1,5 metros como "norma general". No obstante, esa separación no sería aplicable a los denominados grupos de convivencia estable, que operarían de forma estanca, incluso en el comedor. Además, si en principio este tipo de concepto se limitaba a los más pequeños de las aulas -en infantil y primer ciclo de Primaria-, para que, como explica el Gobierno, los niños puedan "socializar y jugar entre sí", ahora se abre la mano y se permite su "ampliación", según indicaba ayer la conselleira de Educación, Carmen Pomar, a la etapa de Secundaria. Desde la Xunta especificaban ayer que "la distancia de 1,5 metros es una distancia general para las interacciones que se produzcan en el alumnado" y destacaban que "lo que prima en el documento aprobado" es el "concepto de grupos de convivencia estable que no tendrían que guardar esa distancia". Porque en Galicia, y a la espera de las actualizaciones que pueda experimentar el protocolo, la distancia entre estudiantes en el aula es de un metro.

| Higiene y ventilación, claves en el regreso al aula

Una higiene de manos "frecuente y meticulosa" que se realizará "al menos cinco veces al día". Ese es uno de los puntos que incluye el acuerdo. El texto propuesto señala que "al menos" este proceso tendrá lugar a la entrada y salida del centro, antes y después del patio, de comer y siempre después de ir al aseo. Además se ventilarán con frecuencia las instalaciones del centro, como mínimo entre 10 y 15 minutos al inicio y al final de la jornada, en el recreo y "siempre que sea posible", entre clases. Además se habla de una "intensificación" de la limpieza en los centros.

| El comedor, un servicio esencial todo el curso

"Los centros darán servicio de comedor y apoyo educativo a los alumnos y alumnas vulnerables durante todo el curso escolar, siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita". Así consta en un comunicado del Ministerio de Educación sobre lo pactado ayer. En el comedor, la distancia será de al menos 1,5 metros, con la excepción de los grupos de convivencia estable. "Se asignarán puestos fijos durante todo el año para el alumnado", señalan desde el departamento de Celaá. Lo mismo ocurrirá con el transporte escolar, donde el uso de mascarilla será obligatorio desde los 6 años y recomendable antes, de 3 a 5 años.

| La fiebre, siempre medida, en el "cole" o en casa

Los conselleiros de Educación y Sanidade gallegos resaltaban ayer que a petición de Galicia se incorporó la opción, que figura en el protocolo actual de la comunidad, de comprobar la fiebre de los escolares en casa, antes del colegio. Habrá también la posibilidad para otras autonomías de que se tome en el "cole", en ese caso tendrán que evitar aglomeraciones y cumplir distancias.

| Eventos sin público y, un coordinador Covid

La declaración firmada por 16 comunidades incluye el que los eventos deportivos y celebraciones se realizarán sin público. Además, se insta a que el personal que trabaje en el centro reduzca a lo "imprescindible" su permanencia en el mismo, de modo que se promueve el realizar de forma telemática las actividades no lectivas que así lo permitan. Por otro lado, los centros deberán designar a una persona responsable para los aspectos relacionados con el coronavirus. Dicha persona sería la encarga de vigilar los protocolos anticovid del colegio y de actuar en caso de rebrote. En Galicia por ahora se ha optado por fijar un equipo para ello.

| Gestión de casos en los centros

Las personas, personal o alumnos, que tengan síntomas compatibles con Covid-19 no acudirán al centro. Quienes tengan síntomas serán aislados tras colocarles una mascarilla quirúrgica y se informará al sistema sanitario. El centro debe tener EPIs. El acuerdo señala que los trabajadores vulnerables a la dolencia mantendrán las medidas de protección de modo "riguroso" y habrá formación a los empleados sobre los riesgos de contagio.

| Consejo a las familias: caminar o a coger la "bici"

Uno de los puntos del acuerdo debatido ayer está incluido en el apartado de recomendaciones y alude a que "se recomendará a la ciudadanía la priorización del transporte activo (andando o en bicicleta) en rutas seguras a la escuela como opción de movilidad que mejor garantiza la distancia interpersonal, siendo además una opción más saludable y que evita compartir espacios cerrados".