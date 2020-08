El Sindicato de Estudiantes convoca un paro

El Sindicato de Estudiantes convocará una huelga estudiantil en toda España los días 16, 17 y 18 de septiembre en protesta por las condiciones en que se iniciará el curso. Su portavoz, Coral Latorre, hizo un llamamiento a los estudiantes a apoyar el paro para exigir que no se vuelva a repetir el "desastre" de la educación on line del pasado curso. Los sindicatos CC OO y STES han avanzado protestas si en las comunidades que no garanticen una vuelta segura a las aulas. En Galicia la CIG y CC OO ya pusieron esta opción sobre la mesa.