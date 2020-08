La fiebre, un síntoma bajo vigilancia

Uno de los síntomas que figuran en el test diario que los padres deben realizar a sus hijos en Galicia, según el protocolo publicado actual, es la fiebre. La Xunta insta a que se compruebe a diario y que dicha comprobabción se realice "antes de la llegada al centro".

La ministra de Educación también insta a prestarle atención y ayer avanzaba que en la Conferencia Sectorial de hoy espera tomar una decisión sobre cuándo medirla. No obstante, ayer avanzaba un método combinado de toma de temperatura a la entrada al centro y en las aulas para evitar colas, una cuestión, señaló, que se pretende "descartar", informa Efe.

Así como en Galicia ante algún síntoma "compatible" con la infección por coronavirus los padres deben contactar con el centro de salud y pueden ellos mismos emitir un comprobante, también la ministra indicaba ayer que se manejan dos fórmulas diferentes para conseguir que los niños no acudan a clase con fiebre: una declaración responsable de los padres, o bien que haya "un conocimiento fehaciente por parte de los padres de que tiene que ser así, con respuesta específica al centro escolar". "La salud y la seguridad empieza desde casa", aseguró, si bien admitió que "no hay riesgo cero" .

Apuntó además que "no tiene sentido no llevar al niño al colegio por no llevarlo", si bien en el caso de pequeños con patologías crónicas puede haber una causa justificada.

En la línea del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o del mandatario gallego, Alberto Núñez Feijóo, Celaá defiende que la escuela es el entorno más seguro, en el que se puede detectar precozmente un contagio.