Educación sopesa un permiso retribuido o baja para padres con hijos en cuarentena

El Gobierno estudia herramientas para encajar la actividad profesional de los padres con la posibilidad de que sus hijos sean enviados a casa tras la reapertura de colegios por un posible brote de coronavirus. La fórmula no está clara y desde el Ministerio de Educación analizan dos vías: o bien que los progenitores puedan acogerse a una baja por incapacidad temporal o bien habilitar un permiso retribuido especial. Así lo avanzó ayer en una entrevista en la Cadena Ser la ministra Isabel Celaá. No obstante, la solución está en una fase embrionaria, pues el departamento que debería implementar estas medidas, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, espera la decisión que consensúe Educación con las comunidades, tal como explican fuentes del departamento de José Luís Escrivá.

"Podría ser una baja por enfermedad o un permiso retribuido, son fórmulas que hemos de articular", señaló Celaá en alusión a las ayudas para la conciliación de familias con hijos afectados por un cierre de aulas por el Covid. Lo que subrayó es que "si hay un menor debe estar acompañado de una persona adulta".

Un día antes la organización Petra Maternidades Feministas solicitaba al Gobierno que impulsase un permiso universal retribuido para que los progenitores puedan atender a los niños que no tengan clases presenciales o que estén en cuarentena por algún caso de coronavirus en el colegio. Demandaban que la responsabilidad no recayese solo sobre las mujeres o personas en "riesgo" como los abuelos.

Sobre la medida enunciada por la ministra falta concretar con las autonomías la fórmula, que debe ser implementada con carácter estatal. Patronales y sindicatos ven la más idóneo el abrir la posibilidad de que uno de los papás pueda acceder a una baja por incapacidad temporal, equiparada a una baja por enfermedad profesional. Se traduciría en que ese progenitor cobraría el 75% de su sueldo, que iría a cargo de la Seguridad Social .

Otro de los puntos que se debatirán hoy en la Conferencia Sectorial de Educación con las comunidades es el uso de la mascarilla. La ministra, siguiendo la estela marcada por Galicia, que lleva la propuesta al encuentro, apuesta por recurrir a este protector facial en las escuelas a partir de los 6 años. Otras comunidades comparten esa decisión, como Baleares, que ayer presentaba su vuelta al cole e indicaba el uso de mascarilla desde 1º de primaria al margen de la distancia.

Además de las explicaciones que pueda dar hoy en la reunión con las autonomías en la Sectorial, donde participa también el ministro de Sanidad, Salvador Illa, Celaá comparecerá el lunes por el mismo asunto ante la Comisión de Educación del Congreso. La ministra ya iba a informar a petición propia, pero reclamaron su presencia PP y Ciudadanos y la Diputación Permanente decidió que acudiese a la Cámara cuanto antes. En ese foro, ambas fuerzas criticaron su falta de actuación ante el inicio del curso y la ausencia de información sobre este tema en la comunidad educativa. De forma paralela, fuentes de Podemos, socio del Gobierno, también reprobaron la "falta de liderazgo" de la ministra en el regreso a las aulas, aunque preguntada al respecto, Celaá se limitó a señalar que no le constan las críticas de Unidas Podemos y que el vicepresidente Pablo Iglesias no habló con ella del tema en el consejo de ministros. Sí apuntó que no se iba a "distraer" con estas polémicas porque tiene "mucho trabajo".

La presencia de Celaá en el Congreso se producirá antes de la Conferencia de Presidentes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado para tratar el regreso a los colegios y que, según avanzó, se producirá ya en septiembre.