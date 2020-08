Feijóo mantiene el calendario del inicio del curso: "Habrá más riesgo fuera de las aulas"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, mantiene, a pesar de que "inevitablemente" habrá brotes del coronavirus, "mediados de septiembre" como fecha para la vuelta al colegio en Galicia, con independencia de que en los próximos días --están pendientes la reunión sectorial de este jueves y la conferencia de presidentes sobre el inicio del curso-- pueda concretarse "algún deslizamiento de fechas".

En todo caso, tras participar en la reunión del comité clínico, el presidente gallego ha querido enviar un mensaje de "tranquilidad" a los padres y ha proclamado que el protocolo de la Xunta (que está en reajuste y cuyo contenido definitivo se conocerá a partir del 7 de septiembre) "minimiza los riesgos". "Habrá más riesgo de contagio fuera que dentro de las aulas", ha proclamado.

El mandatario autonómico ha incidido en que, según los sanitarios que asesoran a la Xunta, el aula será "un lugar mucho más seguro que otros" que los niños y jóvenes frecuentan para su "esparcimiento" u otras cuestiones. "Que los padres y madres no tengan miedo de enviar a sus hijos a las aulas, son lugares con supervisión sanitaria que acreditarán que son seguros", ha aseverado.

"Pedimos tranquilidad. Sabemos lo que estamos haciendo, sabemos la importancia del inicio del curso escolar y tenemos un protocolo exhaustivo", ha esgrimido el presidente, quien ha remarcado que en él se adoptan los pasos a seguir antes de acudir a los centros, cómo usar adecuadamente la mascarilla y también como actuar cuando se produzca un brote, algo que --ha dicho-- sucederá "inevitablemente".

Preguntado acerca de si el protocolo contempla aplazar el inicio de las clases o suspenderlas en colegios de ayuntamientos que registren una incidencia significativa de la COVID-19, ha dado a entender que será una cuestión que se tendrá en cuenta, pero "se está puliendo" en qué medida. Así, ha indicado que "evidentemente" la situación epidemiológica de cada municipio "tiene que tener alguna repercusión" en relación a cómo funcione la enseñanza en el mismo.

Rechazo al estado de alarma

El mandatario también ha avanzado este miércoles que Galicia remitirá al Gobierno central una propuesta de modificación de la legislación ordinaria correspondiente a la Ley General de Salud Pública para evitar que la gestión de la pandemia vuelva a ejecutarse a través de la figura del estado de alarma.

Feijóo ha rechazado en conferencia de prensa la propuesta realizada por el presidente Pedro Sánchez a las autonomías sobre posibles nuevos decretos del estado de alarma, pues, a su juicio, la misma "casa poco con las competencias descentralizadas" que marcan la organización del Estado español.

Así, ha criticado esta oferta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a las autonomías sobre la posibilidad de solicitar el estado de alarma para hacer frente a la pandemia de la covid-19 y ha reiterado que la mejor opción sería modificar la legislación ordinaria como él pidió reiteradamente durante los meses en los que estuvo en vigor la situación de excepcionalidad, ha recordado.

"Ante los cinco meses perdidos del Gobierno central, en Galicia hemos elaborado un texto de modificación a la Ley Orgánica de Salud como aportación leal de una Comunidad Autónoma preocupada y ocupada por la pandemia", ha explicado el presidente de la Xunta, que prevé remitir este texto en la primera semana de septiembre.

Regulación de las cuarentenas

Además, Feijóo ha propuesto que se habilite un protocolo sobre las cuarentenas que incluya instrucciones para "sancionar" en caso de que se incumplan las medidas de aislamiento. En su intervención, el máximo mandatario autonómico ha explicado que, "aunque en términos generales la ciudadanía responde con absoluta responsabilidad" a las medidas de cuarentena y aislamiento, "es necesario tener claro qué criterios seguir y qué hacer".

Feijóo ha asegurado que "no tiene sentido" que un país como España, el que incumple una cuarentena tenga una sanción "en función de cada comunidad". Además, ha señalado que "si no hay ninguna normativa estatal", la Xunta "no renuncia" a establecer una normativa específica para Galicia que cuente con el respaldo del Parlamento de Galicia.