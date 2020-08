Pomar dice que una ratio de 15 niños por aula es "inviable" porque no hay espacio

La conselleira de Educación en funciones, Carmen Pomar,, defendió ayer las ratios de 25 niños por aula recogidas en el protocolo gallego para el curso escolar 2020-2021 y argumentó que, aunque la administración quisiese desdoblar los grupos no habría "espacios suficientes para ir a ratios de 15 alumnos".

"Sería totalmente inviable porque no tendríamos dónde ubicar, a nivel físico, al alumnado", señaló en una entrevista en la Cadena SER, en la que indicó que la Xunta es "realista" y comunica "lo que realmente es posible". Además, justificó que se puedan juntar hasta 25 alumnos más un profesor en las aulas, pese a la recomendación de que las reuniones en general no sean de más de 10 personas, porque "el contexto educativo es muy particular y las actividades están muy estructuradas y cerradas".

Las escuelas, según comentó, con "lugares con mucho orden" en donde los pupitres están colocados de "una manera determinada" y los niños van a seguir "unas pautas".

Pomar insistió en la apuesta por la docencia presencial y ha manifestado que "a día de hoy" ése es el plan de la Xunta, por lo que "salvo que en el momento en que se vaya a comenzar el curso las autoridades sanitarias recomienden lo contrario", el 10 de septiembre empezarán a acudir a sus centros los niños de Infantil y Primaria y el 16 lo harán los de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

La titular de Educación reflexionó que "en ningún sitio" los ciudadanos están "libres" de un contagio y los centros educativos tienen la "ventaja" de ser "lugares estructurados" con una "disciplina" que los menores "interiorizan".

En cuanto a la separación entre mesas, Pomar defendió que el protocolo gallego sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que "habla de un metro entre cabeza y cabeza".

El próximo miércoles habrá una nueva reunión del comité clínico de expertos, en la que se abordarán medidas relacionadas con la "vuelta al cole". La conselleira indicó que se definirá el uso de las mascarillas en las escuelas, las medidas para Infantil y la gestión de los brotes.