CC OO, UGT y ANPE no prevén huelga estatal de profesores y CSIF no lo descarta

Los sindicatos CC OO, UGT y ANPE no prevén una convocatoria de huelga de profesorado a nivel estatal para el próximo mes de septiembre frente al inicio de curso escolar 2020-2021, mientras que CSIF no descarta "nada".

Así lo expresaron los responsables de educación de los citados sindicatos, después de que CC OO, UGT, CGT y STEM hayan convocado para septiembre una huelga de profesorado en Madrid ante la "inacción" del Gobierno regional y la Consejería de Educación frente al inicio de curso para el que "no han previsto ni las medidas adecuadas ni el imprescindible incremento de recursos". En otras comunidades, como Castilla y León, los sindicatos están analizando la situación y no descartan medidas de presión pero no se ha hablado de huelga todavía, según han señalado a Europa Press. Francisco Castro, de CC OO: "en principio, no habrá una huelga de docentes estatal porque la situación de las CCAA no es exactamente igual en todos los casos".