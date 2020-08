Gonzalo Caballero estará dos días en cuarentena tras tener fiebre pero dar negativo en la PCR

El secretario xeral del PSdeG y portavoz parlamentario del Grupo Socialista, Gonzalo Caballero, ha informado de que guardará una cuarentena de 48 horas tras haber tenido fiebre y "otras molestias" por lo que, aunque ha dado negativo en la PCR, no acudirá este jueves al Parlamento de Galicia.



"Mañana no podré asistir a la constitución de las comisiones del Parlamento gallego. Estuve ayer con fiebre y otras molestias, y me hicieron una PCR que dio negativo, pero siguiendo el protocolo debo estar 48 horas sin contactos. Estoy bien pero mañana debo quedar en casa", señala en un mensaje publicado en su perfil de la red social Twitter.





Mañá non poderei asistir á constitución das comisións do Parlamento Galego. Estiven onte con febre e outras molestias, e fixéronme unha PCR que deu negativa, pero seguindo o protocolo debo estar 48 horas sen contactos. Estou ben pero mañá debo quedar na casa. — Gonzalo Caballero (@G_Caballero_M) August 19, 2020

