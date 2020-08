Las consultas médicas no presenciales se cuadriplicaron durante el estado de alarma

El coronavirus ha cambiado la forma de "ir al médico". Las consultas presenciales, para cualquier dolencia o motivo relacionado con la salud, han mutado en llamadas telefónicas y hasta en un intercambio de imágenes por vía telemática. Se trata de un cambio que se vino realizando durante el confinamiento en todo el país por recomendaciones sanitarias. Y, por supuesto, también en la comunidad gallega. Para evitar males mayores de los enfermos y que las salas de espera de los centros de salud se convirtieran en un nido de Covid-19. Así pues, durante el estado de alarma las atenciones de este tipo en Galicia prácticamente se cuadriplicaron respecto a esos mismos meses del año anterior. Los médicos creen que es una opción que ha llegado para quedarse, mientras que los pacientes recelan y discrepan de su efectividad.

Entre marzo y junio de este año, el Sergas consultó a más de 31.200 personas al día en formato no presencial. En ese mismo periodo en 2019 apenas fueron 8.300 pacientes por jornada. En términos absolutos, en los cuatro meses que duró el estado de alarma se realizaron un total de 3.752.978 teleconsultas. Y el año pasado, en comparación, apenas sobrepasaron un millón. Desde el Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra consideran "lógico" y hasta un éxito que se hayan disparado de tal manera, debido a la "peligrosidad" de acudir a un centro de salud en plena pandemia. Pero esto no lo es todo, pues es posible que las salas de espera de los ambulatorios repletas de gente sean cosas del pasado de la sanidad pública. "La consulta telefónica llegó para quedarse", advierten. De hecho, las cifras demuestran que no han bajado con la desescalada, ya que junio fue el mes con más citas telefónicas y teleasistencia: 1.065.501 (un 335% más que el año pasado, cuando fueron 244.614). Además, la demanda de estas llamadas es tal que todavía hoy pacientes de algunos centros tienen que esperar hasta dos semanas para poder hablar con sus médicos de cabecera.

Hasta hace poco, la consulta telefónica representaba un porcentaje bajo. Sin ir más lejos, en meses como abril o mayo de 2019 tan solo se registraron alrededor de 250.000 citas no presenciales entre atención primaria y hospitalaria. Se utilizaba principalmente para cuestiones burocráticas, como solicitar el uso de una ambulancia para un familiar dependiente o recetar medicación a pacientes crónicos. Pero, debido a la situación generada por el Covid-19, desde el estado de alarma todas las citas registradas están siendo de atención telefónica, al menos en primera instancia.

"Tuvimos que cambiar nuestra forma de trabajar. Pero, si no llega a haber citas telefónicas, se hubiera contagiado muchísima más gente", comenta Jorge Nogueira, vicesecretario del Colegio de Médicos de Pontevedra. El doctor, que desde hace un tiempo se dedica a la atención primaria, comenta que este tipo de consultas son mucho más laboriosas para el personal médico: "No puedes llamar al paciente de cualquier manera". Aparte de tener el historial del enfermo "bien trabajado", Nogueira receta que los facultativos deben "tener mayor seguridad", además de "lograr tener empatía, que no es igual de fácil que de forma presencial". Pero eso no es todo. "El colchón de una consulta por teléfono tiene que ser mucho más grande, se tienen que hacer más preguntas. Y tienes que repetirles las cosas a los pacientes, explicándoselo todo muy bien, para que no queden dudas", manifiesta.

Por todo ello, desde el Colegio Médico de Pontevedra valoran que las consultas médicas no presenciales tienen "aspectos positivos y negativos". Entre los pros, está la rapidez que aportan las TIC (tecnologías de la información y la comunicación). Sin embargo, la eficacia de ese control a distancia de ningún modo se puede comparar con el presencial. "La consulta telefónica tiene sus peligros. Hay cosas evidentes y otras que se te pueden escapar, porque no ves al paciente", expresa Nogueira. Con tal motivo, opina que lo ideal ahora sería entrar a una fase de desescalada de las citas telefónicas y regresar paulatinamente a la normalidad. "Lo lógico ahora es volver un poco para atrás", pronuncia.

Los enfermos desconfían

Aunque los doctores valoran positivamente la modalidad de consulta no presencial, lo cierto es que los pacientes tienen serias dudas. Mercedes dice que "para conocer resultados y pedir recetas" lo ve de "maravilla". Las sospechas aparecen cuando se trata de observar una posible enfermedad. Ángeles narra su historia: "Desde el confinamiento, no me ha visto ningún médico en persona. Me han tratado bronquitis crónica sin oscultarme y conjuntivitis sin verme los ojos, cosa que a mí me resulta dificilísimo de entender". Por eso considera "cien por cien negativas" estas citas y opina que "se están aprovechando de la situación que se presentó y la siguen prolongando".