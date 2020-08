La Fiscalía archiva la denuncia contra Ana Pontón por supuestas injurias a la Corona

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado las denuncias que se habían presentado contra el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès (ERC); la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez; y la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, por posibles injurias a la Corona tras sus respectivos comentarios al conocerse la marcha de España del Rey emérito.

El Ministerio Público entiende que las palabras de los tres líderes políticos se enmarcan en el terreno de la crítica y de la libertad de expresión, motivo por el cual considera que sus comentarios no son merecedores de reproche penal. Ana Pontón hizo manifestaciones como "no hay incienso ni Botafumeiro que tape la podredumbre de la Casa Real" y dijo que no pararían hasta que los Borbones sean juzgados "por ladrones y por corrupción".

Después de que la Casa Real anunciara la marcha de España de Juan Carlos I, Aragonès dijo que "los Borbones son una organización criminal", "la Monarquía solo puede ser corrupta por definición" y "hay que hacer caer este régimen y esta Monarquía". Por su parte, Teresa Rodríguez afirmó que "Juan Carlos I es un ladrón, pero su hijo Felipe VI también", "los ricos nos roban y la Monarquía puede hacerlo impunemente" o "la Monarquía es corrupta hasta el tuétano".

La Fiscalía ha estudiado los hechos y ha optado por seguir el criterio que ya marcó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que entiende las manifestaciones contra la Corona o, en este caso, contra miembros de la Familia Real se circunscriben en el "ámbito de la crítica o disidencia política" y "corresponde a la expresión de un rechazo a la Monarquía como institución".

Ana Pontón advirtió tras conocer el archivo que ninguna denuncia va a conseguir silenciar y hacer callar a la formación. Lamentó también "que se pueda investigar a una persona por criticar a la monarquía" en un momento en el que existe un debate abierto en una sociedad "escandalizada al conocer los negocios oscuros" de la Casa Real, como el supuesto cobro de comisiones derivadas de contratos de AVE en Arabia Saudí, entre otras.