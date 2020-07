Alerta por un incendio que amenaza casas en Porto do Son y ya quemó 30 hectáreas

El incendio que desde este martes afecta al municipio coruñés de Porto do Son afecta ya a 30 hectáreas, según la última estimación de la Consellería do Medio Rural, que mantiene activa la alerta por la proximidad de las llamas al núcleo de Queiro.



El fuego se declaró en la parroquia de Nebra a las 16:51 horas. Por el momento han participado en las tareas de control siete helicópteros, seis aviones, cinco motobombas, dos palas, once brigadas y cinco agentes.





Vaya paliza llevamos! #Brif Laza seguimos trabajando en incendio Portosín en ataque directo y controlando perímetro por detrás. pic.twitter.com/humqsMRafz — Diario de un Bombero (@BrifLaza) July 21, 2020

Además, otros dos incendios forestales permanecen activos en la tarde de este martes. El primero afecta a la parroquia de San Lourenzo de Pentes, en A Gudiña (Ourense), y está controlado desde las 20:04 horas . Este fuego se inició a las 17,28 horas yLos medios desplegados en la zona son un helicóptero, tres aviones, tres motobombas, cinco brigadas y tres agentes.El incendio de Padrenda (Ourense), en la parroquia de Crespos, cuenta con tres focos y se inició a las 15,20 horas. Se encuentra estabilizado desde las 19,48 horas y las primeras estimaciones cifran la superficie afectada entre tres y cinco hectáreas. Trabajan cuatro helicópteros, tres aviones, cuatro motobombas, once brigadas y dos agentes.