Notas selectividad en Galicia 2020 | Cae tres puntos el porcentaje de aptos en Galicia en la selectividad más flexible por el Covid-19

La selectividad más extraña, concurrida y también más flexible para no perjudicar al alumnado por no haber podido dar todo el temario debido a la crisis sanitaria del coronavirus no ha acabado con un aprobado masivo. Es más, el porcentaje de estudiantes que ha superado la prueba ha bajado casi tres puntos y medio con respecto al pasado año. Superaron el examen el 87,96% de los jóvenes que se presentaron, cuando hace un año había sido del 91,46% (la lista de los aprobados puede consultarse en el buscador de FARO pinchando en este enlace)

Fueron a la ABAU en total 14.379 alumnos, de los que 12.497 acudieron a la parte voluntaria y de estos últimos, obtuvieron el acceso a la universidad 10.992 (el 87,96%), una proporción también inferior a la del año 2018 (90,69%), según la relación difundida ayer por la Comisión Interuniversitaria de Galicia (Ciug). Estaban inscritos 14.559 estudiantes, aunque al final se presentaron 14.379. Fue la cifra más alta registrada, un 26% más que los acudieron a la ABAU en 2019. La razón fue la crisis sanitaria, que obligó a reformular por completo el final de curso ordinario y, por supuesto, también las pruebas de selectividad, que se tuvieron que retrasar y además llevar a septiembre la segunda convocatoria.

Dos factores influyeron en el incremento del número de estudiantes. Por un lado, el desarrollo inédito del último trimestre de un curso marcado por el coronavirus –sin clases presenciales y con un confinamiento que duró tres meses– y, por otro, las órdenes del Ministerio de Educación para la evaluación, favoreciendo la promoción de los alumnos, con lo que el número de aprobado en bachillerato es mayor que en otros cursos.

Pero además, es que este año, aunque no se redujo la materia ni se fue menos riguroso a la hora de corregir, para evitar que los estudiantes resultaran perjudicados por no haber podido dar todo el temario, en los exámenes no hubo ninguna pregunta obligatoria y todas valieron lo mismo, lo que en teoría aumentaba la capacidad de que el alumno eligiera las preguntas más fáciles. Pero al final, el porcentaje de aprobados ha bajado tres puntos y medio con respecto a 2019.

La publicación de las notas se hizo además con suspense, con más de una hora de retraso, debido de que la aplicación Nerta de la Consellería de Educación, a través de la que el alumnado debía acceder para conocer sus notas, colapsó. Al parecer, la cantidad de personas que trataban de acceder al mismo tiempo a la aplicación provocó la caída del sistema.

El listado y las cualificaciones son todavía provisionales. A partir de mañana se abre un plazo para solicitar la revisión de la nota, un proceso que se alargará hasta el martes 21. No será hasta el jueves de la semana que viene cuando la CiUG publique las listas definitivas. Para acceder a la inicial, solo tienes que poner tu nombre completo en el buscador.