Ana Pontón: "Todos poden votar ao BNG, tamén os non nacionalistas. Apelamos ás maiorías sociais"

Tras tocar fondo con seis escanos nos últimos comicios autonómicos, Ana Pontón (Sarria, 1977) sente que un vento de cola a impulsa cara á Presidencia da Xunta. Sería a primeira muller presidenta da historia de Galicia. Aínda que as enquisas dan maioría absoluta ao PP, o Bloque confía no cambio e, en todo caso, estaría en xogo a posibilidade de adiantar ao PSOE e converterse así no primeiro partido da oposición.

- Despois do brote de coronavirus da Mariña, pensa que Feijóo se equivocou ao convocar eleccións en xullo?

- É evidente que cando dicíamos que esta non era a mellor data estabamos a falar dunha posibilidade de rebrote. Agora temos un na Mariña, onde é grave a improvisación e a falta de transparencia coa que actúa o Goberno do PP. O primeiro ten que ser a saúde. O máis sensato é suspender as eleccións nesas comarcas e que as votacións se poidan facer unha vez que o rebrote estea controlado. Non poñamos á xente no dilema de que escolla entre a saúde ou o dereito ao voto. Eu agardo que haxa sensatez.

- As enquisas dan agora ao PP maioría absoluta, pero esta maioría non estaba tan clara antes de que se suspenderan as eleccións o 5 de abril. ¿Serviu a pandemia para afianzar aínda máis a Feijóo na Xunta?

- Hai unha posibilidade real de cambio e de que fagamos historia poñendo por primeira vez á fronte do Goberno da Xunta a unha muller.

- Como cre que pode afectar a crise sanitaria nos resultados electorais?

- O que vin é a un candidato do PPdeG que aproveitou a pandemia para facer campaña. O que me pregunto é como é posible que Feijóo durante a pandemia, que non tiña competencias, comparecera día si, día tamén nos medios públicos, e agora que ten todas as competencias e que temos un rebrote está escondido detrás do conselleiro e non dá a cara.

- Teme unha desmobilización da esquerda nestas eleccións?

- Agardo que non. O 12 de xullo haberá un cambio se hai unha gran mobilización. Pido que ningún voto que queira o cambio, quede na casa. É o momento de concentrar todo o voto de país, todo o voto inconformista e todo o voto da rebeldía na papeleta do BNG. Estamos nun momento decisivo e teño a convicción de que imos marcar o futuro de Galicia dos próximos dez anos. Quen destruíu durante estos once anos non pode reconstruír. O que se precisa non é volver á vella normalidade, senón poñer en marcha un país novo.

- En todo caso, Fraga gobernou 15 anos. Feijóo leva once. O PP parece invencible en Galicia...

- O 12 de xullo imos demostrar que o PP é derrotable en Galicia. Nunca vira unha mobilización tan grande en torno ao BNG.

- Cre que o BNG pode atraer votantes doutras forzas de esquerda como do PSOE?

- Os votos non son dos partidos, son das persoas. Hai moita xente que nunca votara ao BNG que o vai facer por primeira vez nestas eleccións. Galicia precisa un goberno sen ataduras, porque o modelo da submisión non nos vale. Temos que cambiar esa roda que nos leva a irrelevancia política.

- As divisións internas penalizaron sempre á esquerda. Pasoulle ao BNG tras a ruptura de Amio e agora parece que lle vai pasar factura a Galicia en Común e a Marea. Está o BNG dabondo cohesionado para situarse á fronte da Xunta?

- Nós temos máis unidade e cohesión ca nunca. Somos unha organización renovada e unida e estamos preparados para poder liderar o Gobierno da Xunta ofrecendo un proxecto sólido e solvente, sen subordinacións.

- Hai máis posibilidades de derrotar a Feijóo se se aglutina o voto de esquerda?

- Se todo ese voto nacionalista, galeguista, que quere un proxecto que non estea subordinado a Madrid se concentra na papeleta do BNG haberá cambios e teremos presidenta.

- Mesmo o voto dos non nacionalistas?

- Claro. Todo o mundo pode votar ao BNG. A nosa alternativa é para as maiorías sociais de Galicia. Estou convencida de que hai moita xente que ademais viu fai uns meses cando asinamos o acordo de investidura co PSOE que o máis útil para Galicia é o BNG porque nós conseguimos nun mes un acordo con cousas que non conseguiu Feijóo en 11 anos.

- Nese acordo o Goberno comprometíase a transferir a AP-9 e a rebaixar as tarifas. Pero non se viron avances aínda...

- O acordo foi en xaneiro. Acabamos de pasar unha pandemia e agora o Goberno debe cumprir con Galicia. Debe presentar uns orzamentos onde se abaraten as peaxes e se faga a transferencia.

- O BNG defende a necesidade de máis autogoberno para Galicia. Se chega á Xunta, que decisións adoptará para avanzar nese camiño?

- Primeiro sentarnos co Estado e pedir que se convoque a comisión mixta de transferencias. Levamos once anos sen unha soa nova transferencia. Aí exporemos que se transfiran todas as que están no Estatuto que están pendentes e outras que xa teñen outras autonomías. Pero hai que ir a máis. Propoñeremos unha ponencia para formular unha nova relación, un novo marco político para Galicia que nos recoñeza como nación.

- A que se refire cun novo marco político?

- A unha relación na que Galicia non estea subordinada ao Estado senón que teñamos unha relación de ti a ti.

- Impulsará unha reforma do Estatuto?

- Galicia non pode quedar atrás. Todas as autonomías renovaron o seu Estatuto e nos temos un de máis de 30 anos. Galicia precisa ter máis poder político e máis autogoberno.