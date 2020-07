Feijóo acusa a la oposición de "meter miedo" para que los mayores no vayan a votar

El candidato del PPdeG a la reelección como presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cargó ayer contra aquellos partidos que "quieren meter miedo y no quieren" que las personas mayores vayan a votar el domingo 12 de julio. El temor al coronavirus puede bajar la participación electoral, sobre todo entre los más mayores, un colectivo donde el PP cosecha habitualmente un amplio respaldo electoral.

En la recta final de la campaña, el rebrote surgido en A Mariña ha entrado en la contienda política. Una baja participación electoral podría poner en riesgo la mayoría absoluta del PPdeG. Por eso, Feijóo instó ayer a los mayores a que vayan a los colegios electorales "durante 15 minutos" para que "nadie" decida por ellos, porque estos espacios "nunca fueron más seguros".

"Ése es el trato y ése es el compromiso democrático de un partido democrático", subrayó Feijóo, durante un mitin en el Pazo da Peregrina, en Ames (A Coruña), a escasos cinco días de unos comicios autonómicos en los que buscará revalidar su cuarta mayoría absoluta.

Una vez más, el candidato popular apeló a la "garantía de estabilidad" que representa su gestión, poniendo como ejemplo que "todos los años" la Xunta cuenta con unos nuevos presupuestos a diferencia del Gobierno central, que "nunca aprobó" unos desde que llegó a La Moncloa.

Además, Feijóo valoró su "experiencia" como presidente autonómico durante 11 años. Y es que, en frente de una mayoría absoluta del PP, que daría la "posibilidad real de empezar a trabajar" desde el lunes 13 de julio, estaría un "multipartito": "Nosotros no vamos a perder el tiempo en subastar consellerías, en pelearnos para ver quién es presidente ni a quién le toca cada consellería".

Así, Galicia "tendrá un presidente libre de imposiciones" y que "saldrá directamente de las urnas". "Galicia tiene una Xunta experimentada que lleva 11 años gestionando vacas flacas. El multipartito no sabe ni puede decir quién será lunes el presidente, quién será el lunes la vicepresidenta, quién será el lunes el conselleiro de Economía ni quién será el conselleiro de Sanidade", avisó.

Asimismo, el candidato a la reelección, aunque recordó que el coronavirus "sigue ahí", centró parte de su discurso en asegurar que "los colegios electorales nunca fueron más seguros, porque ahora se revisan uno a uno y al 100 por 100".

En este contexto, Feijóo rechazó las "declaraciones partidistas de aquellos que durante el 8M --el Día de la Mujer-- llamaban a la gente a que se fuera a manifestar masivamente" cuando el coronavirus "estaba ya circulando".

No en vano, el candidato del PPdeG hizo referencia a los elogios del director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio, Fernando Simón, hacia la Consellería de Sanidade al tiempo que sacó pecho de la gestión de la pandemia por parte de la Xunta y de los profesionales sanitarios, que "no dieron una vida por perdida" mientras otros "solo saben criticar".

"Es tiempo de experiencias y no de experimentos. Es tiempo de respuestas coordinadas y no del multipartito. Es tiempo de responsabilidad y no de demagogias", proclamó.