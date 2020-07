La oposición pide suspender las elecciones en A Mariña y Feijóo lo ve "irresponsable"

El brote de coronavirus detectado en A Mariña lucense, que suma 119 casos, ha obligado a confinar durante cinco días la comarca, lo que permite liberar de restricciones tanto la jornada de reflexión como la votación del domingo. Aun así, la oposición alerta del peligro de acudir a las urnas en esa situación, llamando en varios casos incluso a la suspensión parcial de los comicios, opción que ayer descartó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. "Sería irresponsable tomar esa decisión", zanjó el dirigente.

La posibilidad de rebrotes de casos de enfermos de Covid-19 a estas alturas del año había sido apuntada por uno de los expertos consultados por la Xunta para elegir el 12-J como fecha electoral, si bien la mayoría consideraba más probable que se produjesen en otoño.

Las elecciones son una fecha clave por el contexto en que se producen y porque constituyen el primer examen -con las vascas- a las administraciones tras la crisis pandémica. La oposición considera insuficientes las garantías sanitarias en los 14 concellos confinados

BNG y Marea Galeguista solicitaron expresamente la suspensión de los comicios en esas zonas, mientras que el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, insinuó esa opción sin concretarla, pues denunció la falta de "condiciones necesarias" para votar, similar postura a la de Vox. Ciudadanos propuso consenso político y Galicia en Común exigió garantías sanitarias para la votación, aunque su líder, Antón Gómez-Reino, cree que "no es el momento" de aplazar el 12-J.

En todo caso, la oposición solicitó formalmente la comparecencia parlamentaria de Feijóo ante la Diputación Permanente. No fueron los únicos críticos con Feijóo, pues la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) rechazó la responsabilidad que la Xunta ha dejado en manos de los concellos "como autoridad sanitaria" para garantizar el cumplimiento del confinamiento y recordó que es el Ejecutivo autonómico el responsable.

El presidente de la Xunta y candidato del PP a la reelección descartó de plano cualquier aplazamiento, a pesar de las lagunas jurídicas que abre la prohibición de votar a los enfermos de Covid-19 que estén en cuarentena. Los contactos aislados por precaución sí podrán acudir a los colegios electorales, según la Xunta.

"No me parece en ningún caso razonable porque además no tenemos ninguna seguridad de que en el futuro no tengamos más brotes. Cuanta más gente entre en Galicia y más se mueva el virus, más posibilidades tendremos", alegó Feijóo sobre la suspensión, que recordó que Galicia sigue por debajo de la media estatal en contagios de las últimas dos semanas. Además, alegó que habrá mayor riesgo de rebrotes en otoño.

Antes de realizar esas declaraciones, el dirigente también rebajó la importancia del brote sobre los comicios y ensalzó las medidas de seguridad previstas el día de la votación. "Ir a un colegio electoral el domingo es lo mismo que ir a una farmacia", comparó. Su postura fue avalada por el presidente de su partido, Pablo Casado, que emuló su paralelismo al asegurar que "es más seguro ir a votar que tomarse un café en un bar", limitó los contagios a una zona y achacó la postura de la oposición a que Feijóo va por delante en los sondeos.

Los focos estatales están puestos sobre Galicia por esta cuestión ya no solo a nivel político, sino sanitaria. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, derivó las responsabilidades hacia Feijóo: "Vivimos en un Estado descentralizado. La gobernanza de la política sanitaria está en manos de las comunidades y quien tiene que ofrecer esa información y dar la transparencia que lógicamente demandan los gallegos es el presidente de la Xunta".

Postura similar mantuvo el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, sobre el periodo de confinamiento. "Las decisiones ahora las toman las comunidades. Tienen que valorarlo y al cuarto o quinto [día] tendrán que decidir si extienden ese periodo de confinamiento. Hay que hacer esa valoración con mucho cuidado y control. Ha sido una decisión de la Xunta y ellos tendrán que explicar el porqué", añadió.