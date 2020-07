Mil caminos para un mismo destino

En el buzón, ocupando el alto y ancho de las vallas publicitarias, sonando en la radio o por televisión. Cuando se acerca el día de las elecciones, los eslóganes electorales salen a la calle en busca de nuevos votantes. Cada partido político con el suyo propio, pero todos con el mismo objetivo de sumar a su causa el mayor electorado posible. Suelen ser frases cortas, directas y sencillas. Aunque por miedo a ser demesiado atrevidos, la mayoría acaba pecando por fríos y neutros.

Un lema, al igual que los carteles o los mítines, es un elemento más de la estrategia de campaña y raramente es capaz de ganar unas elecciones. Aunque uno bueno puede conseguir votos en detrimento de uno inapropiado. Por eso suelen ser asépticos y poco arriesgados. Sencillos y directos, para que no levanten asperezas o resulten contraproducentes. De eso saben los departamentos de marketing, publicidad y comunicación de los partidos políticos.

A continuación, el analista político Enrique Varela, el profesor del área de ciencia política de la Universidad de Vigo Bruno González y Xosé Rúas, investigador en neurocomunicación, publicidad y política, valoran los diferentes eslóganes de las fuerzas políticas que aspiran a presidir la Xunta el próximo 12 de julio.

| "Galicia, Galicia, Galicia", del PPdeG. Los tres analistas coinciden en que el actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pretende desligarse de la imagen que tiene su partido a nivel nacional. "Oculta sus siglas y se centra en la imagen del candidato. Feijóo hace una marca de sí mismo como hizo Zapatero con aquel famoso ZP", apunta Rúas. González añade: "Se aleja del debate estatal, donde no se siente cómodo con el tipo de oposición que se hace desde Madrid". "Hace tanto énfasis en sí mismo y se autoidentifica con Galicia para marcar diferencia con los otros, que no es la oposición, sino su propio partido", concuerda Varela. Al mismo tiempo, con ese "Galicia, Galicia, Galicia" (similar en las formas al "Programa, programa, programa", de Julio Anguita), da una imagen de cierto acercamiento al "nacionalismo".

| "A hora do cambio. Faino por Galicia, faino por ti", del PSdeG. A Varela le recuerda al "Movémonos" con el que triunfó Emilio Pérez Touriño en 2005: "El PSOE siempre ha utilizado la palabra 'cambio'. Y tiene sentido, porque se trata de cambiar una estructura de poder que hay en Galicia desde tiempos inmemorables". González agrega que la palabra 'cambio' está conectada a un pasado ligado a "políticas públicas de recortes". Es como una "confrontación de ideas". Con todo, Rúas cree que es claramente una "llamada a la acción", ya que la izquierda depende mucho de la movilización del electorado.

| "Unha nova GalizA!", del BNG. "Esa A mayúscula evoca el nombre de la candidata, Ana Pontón", aclara González. Así piensa Varela, que cree que se trata de un "claro sesgo de género, una estrategia correcta y necesaria para los tiempos que corren". Ocurre lo mismo con el cartel de la formación que dibuja a su líder de color morado y la frase "We can do it", similar al "Yes, we can" de Barack Obama en 2009. Por otro lado, el mismo González opina que con este eslogan el Bloque trata de "reconectar y conectar" con el electorado urbano más nuevo. En palabras de Rúas: "Apela al electorado más joven". Sin embargo, a Varela no le convence del todo como estrategia. Se explica: "Galiza es una palabra central para el partido y la tiene que poner, pero el resto no dice mucho. Me falta un poco de punch".

| "É o momento! Construírmos o futuro", de GeC. Rúas y González coinciden en que es similar, aunque con matices, al del Partido Socialista, puesto a que también apela al cambio tras 11 años de supuestas políticas austeras. La falta de diferenciación es el principal reproche de Varela: "El problema es más grave que el del Bloque. Galicia en Común es una miscelánea de difícil posicionamiento y no veo un eslogan que los identifique".

| Marea galeguista, Cs y Vox. "Fagámolo", el mensaje de Marea galeguista en primera persona del plural, implica acción y movimiento, pero coincide con el resto de formaciones de izquierdas con las que se divide el voto. Ciudadanos expone un "Moito que gañar" que lleva implícito un "nada que perder, bastante aséptico", bajo el punto de vista de Rúas. Por último, el "Galicia es verde, Galicia es Vox" que, ante una candidatura de "muy bajo perfil", según González, recurre al símil del color corporativo del partido de Santiago Abascal y al paisaje gallego como fortaleza e identificación para la campaña.